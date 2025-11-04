Сажаешь — и сад светится словно гирлянда с июня до заморозков: цветок — находка для дачников

Знаете ли вы, что яркие соцветия гелихризума, известного как бессмертник, сохраняют свою красоту несколько лет в засушенном виде? Но и в саду этот цветок — настоящая находка для дачников.

Его главное преимущество — феноменальная засухоустойчивость и неприхотливость, он прекрасно растет на самых солнечных и жарких участках, где другие растения могут страдать. Гелихризум любим за продолжительное и обильное цветение. Сажаешь — и сад светится словно гирлянда с июня до заморозков.

Его яркие корзинки розовых, оранжевых, желтых и красных оттенков неизменно привлекают внимание и создают в саду атмосферу праздника. Дачники особенно ценят его за универсальность: он великолепно смотрится в клумбах, бордюрах и альпинариях, а также является лучшим выбором для создания зимних букетов, надолго сохраняя память о лете.

