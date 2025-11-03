Сажаешь — и вырастают кустики, усыпанные двугубыми цветками-огоньками: цветут все лето без перерыва

Немезия — невероятно яркий однолетник, который станет главным акцентом вашего сада. Ее главное преимущество — феноменально обильное и продолжительное цветение с июня до самых заморозков.

Сажаешь немезию — и вырастают пышные кустики высотой 20–30 см, полностью усыпанные двугубыми цветками-огоньками всех возможных оттенков: от нежно-белых и кремовых до насыщенных оранжевых, малиновых и фиолетовых. Если посадите немезию на даче, вы получите идеальное растение для бордюров, кашпо и альпинариев, которое не боится ветра и дождя, сохраняя прекрасный вид даже в непогоду.

Она совершенно неприхотлива в уходе и хорошо переносит легкие заморозки. Особенность немезии — способность цвести все лето без перерыва без постоянного удаления увядших соцветий. Этот цветок — беспроигрышный вариант для тех, кто хочет создать эффектную клумбу без особых хлопот.

