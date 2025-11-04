Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 06:00

Психолог рассказала, как вернуться к работе после длинных выходных

Психолог Шегрен: после длинных выходных нельзя браться за сложные задачи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

После продолжительных выходных не рекомендуется сразу браться за сложные задачи, заявила NEWS.ru семейный психолог, гештальт-терапевт Надежда Шегрен. По ее словам, после возвращения с отпуска организму нужно постепенно адаптироваться к рабочей рутине.

После трех выходных мозг не хочет работать. И это нормально. Все просто: за три дня организм привык к другому ритму. Вставать позже, не концентрироваться, больше двигаться. Поэтому резкий переход обратно — это стресс. А когда вы пытаетесь сразу взять темп, как будто не было выходных, организм сопротивляется. Отсюда туман в голове и нулевая продуктивность. Сложные задачи оставьте на вторую половину дня или вообще на следующий день, — поделилась Шегрен.

Она порекомендовала перед рабочей неделей ложиться спать и вставать на час раньше. По ее словам, это поможет избежать резкого пробуждения от будильника и облегчит начало дня. Психолог также посоветовала начинать с легких нагрузок, выбрав одну-две задачи и завершив их до обеда.

Не загоняйте себя списком на весь день, дайте мозгу время разогреться. Первый час потратьте на почту, планы, разбор рабочего стола. Это не прокрастинация, нашему мозгу правда нужно время войти в контекст. Больше двигайтесь. Прогулка перед работой помогает проснуться. Устраивайте перерывы каждые полтора часа, чтобы не выгореть к обеду. Возвращаться постепенно необходимо, чтобы сохранить энергию и не сорваться к середине недели, — заключила Шегрен.

Ранее клинический психолог Евгения Змиренкова заявила, что постоянная усталость у более чем половины россиян связана с внутренним истощением, а не только с физическим переутомлением. По ее словам, это состояние возникает из-за жизни в условиях постоянного долга и тревоги.

