Звезду «Гардемаринов» заподозрили в пьяной езде в День народного единства Baza: актера Петрашевича остановили из-за подозрений в пьяном вождении

Telegram-канал Baza сообщил, что сотрудники ГАИ остановили актера Дмитрия Петрашевича по подозрению в пьяном вождении. По его данным, звезда фильма «Гардемарины 1787. Война» и сериала «Скорая помощь» отказался от медосвидетельствования.

Baza уточнила, что автомобиль Петрашевича в ночь на 4 ноября остановили на мосту в Лужниках. Как отметили журналисты канала, артист заявил, что был трезв и направлялся домой, однако инспекторы сочли иначе и потребовали пройти медосвидетельствование, обратив внимание на покраснение его лица.

По информации Baza, Петрашевич не стал подписывать протокол и ехать на медосвидетельствование вместе с инспекторами. Актер в беседе с журналистами заявил, что позже сам прошел проверку в государственной клинике и теперь требует разобраться в действиях сотрудников ГАИ. Он утверждает, что досмотр провели без оснований и не дали прочитать протокол.

Ранее в Рязани пьяный водитель сбил насмерть 11-летнего мальчика на тротуаре. ДТП произошло у дома № 17 по проезду Яблочкова. Прокуратура начала проверку.