Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 12:01

Звезду «Гардемаринов» заподозрили в пьяной езде в День народного единства

Baza: актера Петрашевича остановили из-за подозрений в пьяном вождении

Дмитрий Петрашевич Дмитрий Петрашевич Фото: Persona Stars/Legion Media

Telegram-канал Baza сообщил, что сотрудники ГАИ остановили актера Дмитрия Петрашевича по подозрению в пьяном вождении. По его данным, звезда фильма «Гардемарины 1787. Война» и сериала «Скорая помощь» отказался от медосвидетельствования.

Baza уточнила, что автомобиль Петрашевича в ночь на 4 ноября остановили на мосту в Лужниках. Как отметили журналисты канала, артист заявил, что был трезв и направлялся домой, однако инспекторы сочли иначе и потребовали пройти медосвидетельствование, обратив внимание на покраснение его лица.

По информации Baza, Петрашевич не стал подписывать протокол и ехать на медосвидетельствование вместе с инспекторами. Актер в беседе с журналистами заявил, что позже сам прошел проверку в государственной клинике и теперь требует разобраться в действиях сотрудников ГАИ. Он утверждает, что досмотр провели без оснований и не дали прочитать протокол.

Ранее в Рязани пьяный водитель сбил насмерть 11-летнего мальчика на тротуаре. ДТП произошло у дома № 17 по проезду Яблочкова. Прокуратура начала проверку.

актеры
ГИБДД
пьяная езда
артисты
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин поставил Мишустину дедлайн для плана по производству редких металлов
Посадка пионов под снег: советы от садовода, чей цветник — всем на зависть
Названо точное время запуска американского ядерного «Минитмена»
Стало известно, о чем Зеленский будет умолять Трампа и Европу
Появилась схема дерзкого ограбления Лувра
Мощнейший тайфун смел машины и затопил дома
«Удержать лидерство»: Силуанов оценил эффективность санкций Запада
Экс-боец ВСУ оценил квалификацию западных инструкторов
Прямая линия с Путиным в 2025 году: когда пройдет, как задать вопрос
Сийярто вышел на украинский след в утечке данных 200 тысяч венгров
США передали ООН важный документ по ситуации в секторе Газа
Россиянин превратил 10 тыс. рублей в почти 20 млн при помощи итальянцев
Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области
Российские бойцы не позволили ВСУ вырваться из окружения под Харьковом
Новый посол Израиля приступил к работе в Москве
Как солнышко в тарелке! Самый простой и вкусный морковный суп на эту осень
Нерушимый символ: самые яркие кадры с празднования Дня народного единства
Рубль скоро рухнет? Курсы валют 4 ноября, что с долларом, евро и юанем
Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Женщина стреляла из окна по собакам и случайно попала в школьницу
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.