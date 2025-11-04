Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 11:53

Скончалась трижды номинированная на «Оскар» актриса

Ушла из жизни голливудская актриса Дайан Лэдд

Дайан Лэдд Дайан Лэдд Фото: Kay Blake/Keystone Press Agency/Global Look Press

Голливудская актриса Дайан Лэдд, обладательница «Золотого глобуса», скончалась в Калифорнии в возрасте 89 лет, сообщило издание Hollywood Reporter со ссылкой на ее дочь, актрису Лору Дерн. Знаменитость была трижды номинирована на премию «Оскар».

Мой удивительный герой и мой огромный дар Диана Лэдд отошла сегодня утром в своем доме в Охае, штат Калифорния. Мы были благословлены тем, что она у нас была. Теперь она летает с ангелами, — сказала Дерн.

Лэдд была известна зрителям по многочисленным ролям в таких сериалах, как «Элис», «Боб Хоуп представляет», «Дымок из ствола», «Беглец», «Шейн» и «Перри Мейсон». Она также сыграла в фильме «Дикие ангелы».

Актриса родилась 29 ноября 1935 года в Миссисипи, в городе Меридиан. Ее телевизионный дебют состоялся в 1959 году. В 1967 году у нее родились две дочери. Одна из них, Дайан, умерла в младенчестве, а вторая — Лора Дерн — стала знаменитой актрисой, снявшись в картинах «Синий бархат», «Дикие сердцем», «Твин Пикс» и «Парк юрского периода».

Ранее сообщалось, что французская актриса и писательница Мартина Брошар умерла в возрасте 81 года. Она известна ролью в фильме «Украденные поцелуи». После дебюта во Франции Мартина переехала в Италию в 1970 году и продолжила там свою творческую деятельность. Брошар оставила сцену несколько лет назад и скончалась в своей резиденции в Морлупо, недалеко от Рима.

Голливуд
актрисы
кино
смерти
