«До смерти напуганы»: Киев уличили в страхе на фоне блэкаутов Экс-глава «Укрэнерго» Кудрицкий: Киев боится реакции людей на отключения света

Украинские власти опасаются реакции населения на предстоящие отключения электроэнергии зимой, заявил бывший руководитель компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью изданию Politico. По его мнению, критика в адрес руководства страны будет частично обоснована.

Они (власти Украины. — NEWS.ru) до смерти напуганы [возможной реакцией общественности], — сказал экс-руководитель.

Он добавил, что обеспечение населения электричеством осложнится из-за задержек в реализации плана по созданию децентрализованной системы энергогенерации. Данный план Кудрицкий представлял президенту Владимиру Зеленскому три года назад.

Ранее украинский энергетический холдинг ДТЭК сообщил, что экстренные отключения электроэнергии ввели в Киеве, а также в Киевской и Одесской областях. В тот же день компания уже сообщала о начале аварийных отключений в Днепропетровской области.

В Полтавской и Кировоградской областях Украины также ввели аварийные отключения электроснабжения. Решение о внедрении аварийных графиков приняла компания «Укрэнерго».