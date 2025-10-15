Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 18:53

В Киеве и ряде областей Украины экстренно отключили свет

В Киеве, Киевской и Одесской областях ввели экстренные отключения электричества

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экстренные отключения электроэнергии были введены в Киеве, а также в Киевской и Одесской областях, сообщил в среду украинский энергетический холдинг ДТЭК в своем Telegram-канале. Ранее в этот же день компания информировала о начале аварийных отключений на территории Днепропетровской области.

Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская области: экстренные отключения, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в Полтавской и Кировоградской областях Украины также были введены аварийные отключения электроэнергии. Уточнялось, что ввести аварийные графики распорядилась компания «Укрэнерго».

До этого сообщалось, что в Харькове после серии взрывов произошли массовые отключения электроэнергии. По словам мэра Игоря Терехова, в Салтовском районе вспыхнул крупный пожар. Воздушная тревога была объявлена в шести областях Украины, включая Харьковскую и Киевскую.

Прежде глава областной Черниговской администрации Вячеслав Чаус сообщил, что в районе города Нежина получил повреждения энергетический объект. Чиновник добавил, что в регионе продолжают действовать графики аварийных отключений электроэнергии.

