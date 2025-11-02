Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Рыба под маринадом — очень популярное блюдо в зимние праздники. Сегодня расскажем, как быстро и просто приготовить минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде.

Ингредиенты:

филе минтая — 600 г;

вода — 400 мл;

гвоздика — 3 соцветия;

лавровый лист — 2 шт.;

морковь — 400 г;

подсолнечное масло — 90 мл;

пшеничная мука — 150 г;

репчатый лук — 400 г;

сахар — 50 г;

столовый уксус 9% — 60 мл;

томатная паста — 100 г;

черный перец горошком — 5 штук;

соль и молотый перец — по вкусу.

Рыбу разобрать на небольшие кусочки и обжарить в сотейнике в половине объема масла до румяности. Переложить рыбу в тарелку, долить остатки масла и высыпать в сотейник репчатый лук, порезанный четвертинками колец. Обжарить до прозрачности, затем добавить к нему натертую на терке для корейских овощей морковь, соль и перец. Перемешать, закрыть крышкой и тушить семь минут. После этого распределить овощи вдоль краев сотейника и в середину выложить минтай. Накрыть его зажаркой, разровнять, закрыть крышкой и тушить на малом огне еще пять минут.

Для приготовления маринада смешать воду, томатную пасту, сахар и уксусную эссенцию. В сотейник высыпать перец-горошек, гвоздику, лаврушку, залить все маринадом, дождаться закипания и тушить на минимальном огне 20 минут. Затем остудить, перемешать и подавать к столу, украсив свежей зеленью.