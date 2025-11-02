Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 16:51

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Минтай с морковью и луком на сковороде, пошаговый рецепт с фото Минтай с морковью и луком на сковороде, пошаговый рецепт с фото Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рыба под маринадом — очень популярное блюдо в зимние праздники. Сегодня расскажем, как быстро и просто приготовить минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде.

Ингредиенты:

  • филе минтая — 600 г;
  • вода — 400 мл;
  • гвоздика — 3 соцветия;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • морковь — 400 г;
  • подсолнечное масло — 90 мл;
  • пшеничная мука — 150 г;
  • репчатый лук — 400 г;
  • сахар — 50 г;
  • столовый уксус 9% — 60 мл;
  • томатная паста — 100 г;
  • черный перец горошком — 5 штук;
  • соль и молотый перец — по вкусу.

Рыбу разобрать на небольшие кусочки и обжарить в сотейнике в половине объема масла до румяности. Переложить рыбу в тарелку, долить остатки масла и высыпать в сотейник репчатый лук, порезанный четвертинками колец. Обжарить до прозрачности, затем добавить к нему натертую на терке для корейских овощей морковь, соль и перец. Перемешать, закрыть крышкой и тушить семь минут. После этого распределить овощи вдоль краев сотейника и в середину выложить минтай. Накрыть его зажаркой, разровнять, закрыть крышкой и тушить на малом огне еще пять минут.

Для приготовления маринада смешать воду, томатную пасту, сахар и уксусную эссенцию. В сотейник высыпать перец-горошек, гвоздику, лаврушку, залить все маринадом, дождаться закипания и тушить на минимальном огне 20 минут. Затем остудить, перемешать и подавать к столу, украсив свежей зеленью.

кулинария
маринады
минтай
рецепты
Екатерина Метелева
Е. Метелева
