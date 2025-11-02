Готовим варенье из фейхоа без варки: витаминная бомба для щитовидки

Семья и жизнь

Варенье из фейхоа без варки: простой рецепт пошагово

Готовим варенье из фейхоа без варки: витаминная бомба для щитовидки

Вторая половина осени — сезон фейхоа в России. Не пропустите это время и запаситесь вареньем из экзотических ягод. Оно содержит массу витаминов и очень полезно для щитовидной железы. Делимся простейшим рецептом варенья из фейхоа без варки.

Ингредиенты

Фейхоа — 1 кг

Сахар белый — 1 кг

Способ приготовления

Ягоды хорошо вымойте, обсушите. Удалите черенки и чашелистики.

Измельчите фейхоа удобным способом: блендером, в мясорубке или на терке. От выбранного способа зависит консистенция будущего варенья.

Готовим варенье из фейхоа без варки: витаминная бомба для щитовидки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Соедините ягодное пюре с сахаром, хорошо перемешайте.

Поставьте будущий десерт в холодильник минимум на три часа. Кристаллы сахара должны полностью раствориться.

Еще раз перемешайте варенье и распределите по сухим стерилизованным банкам, плотно закройте.

Витаминное угощение готово!

Время приготовления — 3 часа 15 минут (ваши — 15 минут).

Калорийность — 224 ккал на 100 г.

Ранее мы поделились рецептом заготовки из крыжовника без варки.