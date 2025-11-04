«Не получится!»: Володин сделал предупреждение всем врагам России Володин заявил, что у врагов не получится ослабить и разрушить Россию

Враги России делают все, чтобы остановить ее развитие, однако у них не получится ослабить и разрушить страну, заявил в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, преодолевая вызовы, РФ становится только сильнее.

С 2012 года против Российской Федерации введено свыше 30 тысяч санкций. Враги нашей страны делают все, чтобы остановить ее развитие. Ослабить и разрушить, а затем подчинить и захватить. Не получится! — подчеркнул парламентарий.

Он также поздравил россиян с Днем народного единства, отметив, что праздник сравнительно молодой — впервые его отмечали ровно 20 лет назад. Эта дата напоминает не только о самых непростых днях в истории государства, но и показывает, насколько важны консолидация общества и единство сегодня, резюмировал Володин.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства. Он опубликовал видео, в котором подчеркнул, что сила страны заключается в единстве ее граждан. В видеооткрытке изображена картина Сергея Иванова «Время смутное» — одно из самых известных полотен, посвященных пробуждению народного духа.