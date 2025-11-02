Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Корейский виноград, также известный как «шайн мускат», представляет собой особый сорт ягод, во многом отличающихся от других разновидностей винограда. Вкусовые качества этого плода во многом превосходят привычный виноград, с которым мы все знакомы. Корейский виноград отличается сладким и свежим вкусом, а его плоды имеют мясистую текстуру и толстую глянцевую кожуру, которая делает ягоды блестящими, как будто они покрыты лаком. Кроме того, ягоды корейского винограда в несколько раз крупнее всех других сортов этих ягод.
Кулинарная история корейского винограда
Историки пришли к выводу, что ягоды начали культивировать в Центральной Азии и на Дальнем Востоке еще до нашей эры. Археологические находки свидетельствуют о том, что местные жители употребляли этот виноград в пищу более 5000 лет назад. Сегодня корейский виноград сохраняет популярность благодаря своим полезным свойствам. Он богат антиоксидантами, витаминами C и K, а также клетчаткой. Употребление в пищу корейского винограда помогает укреплять иммунную систему, улучшает пищеварение и улучшает внешний вид кожи благодаря высокому содержанию витаминов.
Несмотря на то что этот сорт ягоды в современности культивируют в нескольких азиатских странах, на экспорт его впервые стали выращивать в Корее, благодаря чему виноград и получил свое название.
Где растет корейский виноград и почему так дорого стоит в российских магазинах
Основной объем выращиваемого корейского винограда приходится на долю Южной Кореи, небольшая часть ягод, в основном для внутренней продажи, культивируется в некоторых регионах Китая и Японии.
Однако этот виноград не так легко вырастить, как обычный. Для успешной культивации корейского винограда необходимо сочетание нескольких факторов:
- устойчивый климат;
- плодородные почвы;
- стабильная температура круглые сутки;
- большое количество солнечного света;
- регулярный полив;
- традиционные методы ведения сельского хозяйства.
Кроме того, корейский виноград — это не только деликатес, но и одно из самых капризных растений в мире, практически никак не защищенное от естественных вредителей. Поэтому фермеры вынуждены постоянно следить за состоянием лоз и оперативно реагировать на угрозы для урожая со стороны насекомых, птиц и различных заболеваний. Все вместе это требует значительных затрат времени и ресурсов, что в конечном счете и отражается на стоимости плодов. Кроме того, к итоговой цене добавляются высокий размер транспортных расходов, налоговые пошлины и уникальность товара. В результате корейский виноград на российских прилавках может стоить в несколько раз дороже, чем его аналоги.
Как едят корейский виноград и что из него можно приготовить
Корейский виноград можно употреблять в необработанном виде. Это позволит гурманам в полной мере оценить его полезные свойства и вкусовые качества. Его можно добавлять в салаты, десерты или просто есть как полезный перекус.
Один из самых простых и популярных рецептов — это фруктовый салат с корейским виноградом. Для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
- корейский виноград — 1 гроздь;
- яблоко — 1 шт.;
- апельсин — 1 шт.;
- мята — 2 веточки;
- свежевыжатый лимонный сок — по вкусу;
- мед — по вкусу.
Нарезать яблоко и апельсин кубиками, добавить ягоды корейского винограда, мелко порезанную зелень, заправить салат лимонным соком и добавить немного меда для сладости. Такой салат не только радует глаз своими яркими цветами, но и является настоящим витаминным букетом, который поможет поддержать здоровье в любое время года.