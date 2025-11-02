Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 16:50

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое корейский виноград и почему он так дорого стоит Что такое корейский виноград и почему он так дорого стоит Фото: Shutterstock/Fotodom

Корейский виноград, также известный как «шайн мускат», представляет собой особый сорт ягод, во многом отличающихся от других разновидностей винограда. Вкусовые качества этого плода во многом превосходят привычный виноград, с которым мы все знакомы. Корейский виноград отличается сладким и свежим вкусом, а его плоды имеют мясистую текстуру и толстую глянцевую кожуру, которая делает ягоды блестящими, как будто они покрыты лаком. Кроме того, ягоды корейского винограда в несколько раз крупнее всех других сортов этих ягод.

Кулинарная история корейского винограда

Историки пришли к выводу, что ягоды начали культивировать в Центральной Азии и на Дальнем Востоке еще до нашей эры. Археологические находки свидетельствуют о том, что местные жители употребляли этот виноград в пищу более 5000 лет назад. Сегодня корейский виноград сохраняет популярность благодаря своим полезным свойствам. Он богат антиоксидантами, витаминами C и K, а также клетчаткой. Употребление в пищу корейского винограда помогает укреплять иммунную систему, улучшает пищеварение и улучшает внешний вид кожи благодаря высокому содержанию витаминов.

Несмотря на то что этот сорт ягоды в современности культивируют в нескольких азиатских странах, на экспорт его впервые стали выращивать в Корее, благодаря чему виноград и получил свое название.

Где растет корейский виноград и почему так дорого стоит в российских магазинах

Основной объем выращиваемого корейского винограда приходится на долю Южной Кореи, небольшая часть ягод, в основном для внутренней продажи, культивируется в некоторых регионах Китая и Японии.

Однако этот виноград не так легко вырастить, как обычный. Для успешной культивации корейского винограда необходимо сочетание нескольких факторов:

  • устойчивый климат;
  • плодородные почвы;
  • стабильная температура круглые сутки;
  • большое количество солнечного света;
  • регулярный полив;
  • традиционные методы ведения сельского хозяйства.

Что такое корейский виноград и что из него приготовить Что такое корейский виноград и что из него приготовить Фото: Shutterstock/Fotodom

Кроме того, корейский виноград — это не только деликатес, но и одно из самых капризных растений в мире, практически никак не защищенное от естественных вредителей. Поэтому фермеры вынуждены постоянно следить за состоянием лоз и оперативно реагировать на угрозы для урожая со стороны насекомых, птиц и различных заболеваний. Все вместе это требует значительных затрат времени и ресурсов, что в конечном счете и отражается на стоимости плодов. Кроме того, к итоговой цене добавляются высокий размер транспортных расходов, налоговые пошлины и уникальность товара. В результате корейский виноград на российских прилавках может стоить в несколько раз дороже, чем его аналоги.

Как едят корейский виноград и что из него можно приготовить

Корейский виноград можно употреблять в необработанном виде. Это позволит гурманам в полной мере оценить его полезные свойства и вкусовые качества. Его можно добавлять в салаты, десерты или просто есть как полезный перекус.

Один из самых простых и популярных рецептов — это фруктовый салат с корейским виноградом. Для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • корейский виноград — 1 гроздь;
  • яблоко — 1 шт.;
  • апельсин — 1 шт.;
  • мята — 2 веточки;
  • свежевыжатый лимонный сок — по вкусу;
  • мед — по вкусу.

Нарезать яблоко и апельсин кубиками, добавить ягоды корейского винограда, мелко порезанную зелень, заправить салат лимонным соком и добавить немного меда для сладости. Такой салат не только радует глаз своими яркими цветами, но и является настоящим витаминным букетом, который поможет поддержать здоровье в любое время года.

виноград
кулинария
рецепты
фрукты
Южная Корея
ягоды
Екатерина Метелева
Е. Метелева
