Мужчина убил топором пожилую пару на Камчатке

Россиянин убил пожилую пару на Камчатке, сообщает региональное управление СК России. 61-летний злоумышленник проник в квартиру супругов и напал на них с топором.

3 ноября текущего года 61-летний мужчина, находясь в квартире дома по улице Центральная в с.Сосновка Елизовского района Камчатского края, нанес 71-летней пожилой женщине и ее 78-летнему супругу множественные удары топором по голове и туловищу, — говорится в сообщении.

Ранее в Екатеринбурге арестовали мужчину, который убил собственную мать и обезглавил ее тело, обнаруженное в Юго-Западном лесопарке. Ленинский районный суд заключил подозреваемого под стражу до 30 декабря 2025 года. По предварительной версии, преступление совершено на почве личной неприязни.

До этого житель Ростова убил бывшую супругу в офисе, а после покончил с собой. Инцидент случился в здании, расположенном на Большой Садовой улице. Мотивом преступления, предварительно, стали неприязненные отношения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».