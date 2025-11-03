Россиянка улетела на отдых с сыном и бесследно исчезла Отдыхавшая с сыном жительница Санкт-Петербурга пропала в Анталье

Жительница Санкт-Петербурга по имени Ирина прилетела в турецкую Анталью, но пропала во время отдыха, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его информации, женщина находилась в отеле с 12-летним сыном, который теперь остался один.

Как уточнил канал, инцидент произошел в отеле Royal Atlantis Spa & Resort. Мать сказала ребенку, что идет в магазин. Полицейские установили, что россиянка покинула гостиницу с другим постояльцем, с которым познакомилась накануне.

Как утверждает мужчина, вместе они отправились купаться на пляж. В какой-то момент женщина пропала. Постоялец отнес обратно в номер ее обувь и сумку, в которой нашли телефон, паспорта и браслет от отеля. Отследить перемещение туристки по камерам не удалось. Вскоре 12-летнего мальчика отправят обратно в Россию.

