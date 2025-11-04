Польша планирует создать свою «стену дронов»

Польша намерена создать национальную систему противодействия дронам, не дожидаясь соответствующих инициатив Европейского союза, заявил заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик в интервью Bloomberg. Он сообщил, что небо над ЕС необходимо защитить и уже в ноябре его ведомство определит объем инвестиций в технологии обнаружения и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов.

Мы согласны с идеей защиты неба над всем ЕС и готовы рассмотреть внешние предложения или решения. Но приоритет мы отдаем национальным проектам, — сказал чиновник.

Ранее министр иностранных дел республики Радослав Сикорский заявил, что Польша рассматривает возможность выхода из состава Европейского союза из-за частого противодействия национальных политиков европейским инициативам. Он подчеркнул, что правые националистические силы в стране автоматически отвергают любые предложения из Брюсселя. По мнению Сикорского, такая позиция является вредной, поскольку аналогичное мышление в свое время привело к реализации Brexit.