Туроператор посоветовала места для отдыха на длинные выходные Туроператор Любимова: в длинные выходные можно посетить Карелию

В длинные выходные в честь празднования Дня народного единства можно посетить Карелию, Кавминводы и Дагестан, рассказала «Вечерней Москве» эксперт по путешествиям Юлия Любимова. Она отметила, что в России много мест, в которые можно добраться за несколько часов.

Туроператор рассказала, что Дагестан и Минеральные воды находятся всего в трех часах перелета от Москвы. В первом случае туристы смогут посетить аул-призрак, крепость Нарын-Кала, древние башни, золотые пески бархана Сарыкум. По второму направлению путешественники смогут насладиться панорамами Домбая и Эльбруса, а также прогуляться по Кисловодску и Пятигорску.

Также Любимова посоветовала железнодорожный круиз из Москвы в Карелию. По ее словам, туристы смогут увидеть мраморные каньоны Рускеалы, водопады и старинные городища.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, что спрос на зарубежные поездки в новогодние праздники может увеличиться на 21% по сравнению с прошлым годом. По его оценкам, которые приводит газета «Ведомости», количество таких путешествий способно достичь 1,4 млн.