Наивкуснейшая закуска с креветками на праздничный стол: готовим за 10 минут

С креветками можно приготовить множество разнообразных и прекрасных блюд — от салата оливье по дореволюционному рецепту до закуски к пиву. Однако, поскольку впереди Новый год, предлагаем вам обновить список изысканных закусок с креветками на праздничный стол.

Ингредиенты:

очищенные отваренные розовые креветки — 200 г;

спелое авокадо — 1 шт.;

сок 1 лимона;

оливковое масло — 1 дес. л.;

соль, черный молотый перец — щепотка.

Режем авокадо на две части, убираем косточку, снимаем кожуру. Нарезаем фрукт крупными кубиками и спрыскиваем лимонным соком. Выкладываем в миниатюрный салатник, добавляем масло, специи и перемешиваем. Ставим салатник на блюдо с креветками и подаем гостям.