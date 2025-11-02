Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 16:52

Наивкуснейшая закуска с креветками на праздничный стол: готовим за 10 минут

Самая вкусная закуска с креветками на праздничный стол Самая вкусная закуска с креветками на праздничный стол Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

С креветками можно приготовить множество разнообразных и прекрасных блюд — от салата оливье по дореволюционному рецепту до закуски к пиву. Однако, поскольку впереди Новый год, предлагаем вам обновить список изысканных закусок с креветками на праздничный стол.

Ингредиенты:

  • очищенные отваренные розовые креветки — 200 г;
  • спелое авокадо — 1 шт.;
  • сок 1 лимона;
  • оливковое масло — 1 дес. л.;
  • соль, черный молотый перец — щепотка.

Режем авокадо на две части, убираем косточку, снимаем кожуру. Нарезаем фрукт крупными кубиками и спрыскиваем лимонным соком. Выкладываем в миниатюрный салатник, добавляем масло, специи и перемешиваем. Ставим салатник на блюдо с креветками и подаем гостям.

Читайте также
Моя лучшая закуска на каждый Новый год — готовлю домашнюю буженину: сочный деликатес без хлопот
Общество
Моя лучшая закуска на каждый Новый год — готовлю домашнюю буженину: сочный деликатес без хлопот
Салат «Мужской» — наедитесь с пары ложек: после него есть не хочется полдня
Общество
Салат «Мужской» — наедитесь с пары ложек: после него есть не хочется полдня
Креветки в сливочно-чесночном соусе чкмерули: рецепт изысканного блюда — готовлю за 20 минут
Общество
Креветки в сливочно-чесночном соусе чкмерули: рецепт изысканного блюда — готовлю за 20 минут
Аромат на весь дом — креветки с чесноком! 10 минут — и готово!
Семья и жизнь
Аромат на весь дом — креветки с чесноком! 10 минут — и готово!
Лечебная диета «Стол № 5»: правила, продукты и меню на неделю
Семья и жизнь
Лечебная диета «Стол № 5»: правила, продукты и меню на неделю
закуски
креветки
кулинария
рецепты
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Брата британского короля лишат последнего звания
В Зеленоградске разгорелся скандал из-за перевернутых скамеек
Бойцы ВСУ пропали в районе Гуляйполя
Названы страны-конкуренты РФ, у которых Турция стала закупать больше нефти
«Локомотив» не оставил «Салавату» шансов в матче КХЛ
«Спартак» переписал историю женского футбола
Фон дер Ляйен и Каллас рассорил европейский Распутин
На Западе раскрыли, кому выгодны взрывы на НПЗ в Европе
В Латвии случилась вспышка опасной инфекции
Украинские дроны устроили налет на Белгородщину и ранили людей
Стало известно, сможет ли конгресс помешать операции Трампа против картелей
Военэксперт ответил, каких иностранцев ГУР хотело вывезти из Красноармейска
«Опасный путь»: решение фон дер Ляйен привело в ужас европейского политика
Сириец попытался устроить теракт в столице Германии
Россиян предупредили, чем опасно проживание в мегаполисе
Российским школьникам хотят придумать «игры» против интернет-мошенников
Продюсер «Некрокомиккона» стал фигурантом уголовного дела
Стало известно о подготовке США военного плацдарма около Венесуэлы
Чернышенко перечислил главные направления сотрудничества России и Китая
В Раде обратили внимание, кого мобилизуют на Украине
Дальше
Самое популярное
Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.