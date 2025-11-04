Быстрый рецепт заливного пирога с капустой на кефире: проще не бывает

Это блюдо станет настоящей палочкой-выручалочкой, когда хочется вкусной домашней выпечки, но времени совсем немного. Тесто на кефире готовится за пару минут, а капустная начинка — доступная и любимая классика.

Начните с начинки: нашинкуйте мелко около 400 г капусты, а еще нарежьте мелко небольшую луковицу, подсолите и обжарьте все на подсолнечном масле, пока не станет мягким, минут 10–12.

Для теста взбейте два куриных яйца с 200 мл кефира, всыпьте 150 г муки и ч. л. разрыхлителя, добавьте щепотку соли — получится однородная гладкая масса без комочков. Форму смажьте маслом, вылейте чуть больше половины теста, затем распределите капустную начинку ровным слоем и залейте остатком. Отправьте пирог в духовку на 35–40 минут при температуре 180°C, пока верх не станет румяным и аппетитным. Дайте ему немного остыть, чтобы легче было разрезать.

Совет: хотите, чтобы пирог получился еще ароматнее? Добавьте в начинку немного укропа или щепотку паприки — вкус станет ярче.

Вот любопытная информация о пищевой ценности: калорийность — около 195 ккал, время приготовления — 50 минут.

