Силуанов назвал важное условие финансового партнерства России и Китая Силуанов заявил о важности устойчивой финансовой инфраструктуры для России и КНР

Россия и Китай должны укреплять финансовую инфраструктуру и создавать новые надежные каналы расчетов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на Российско-китайском финансовом диалоге в Пекине. По словам главы Минфина, это необходимо для обеспечения роста взаимной торговли и инвестиций между странами, передает ТАСС.

Необходимо поддерживать устойчивость двусторонней финансовой инфраструктуры и формировать новые надежные каналы расчетов для обеспечения роста взаимной торговли, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян подписали совместное коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств в Ханчжоу. При участии политиков было заключено восемь документов о партнерстве в торгово-экономической, научной и гуманитарной областях.

Кроме того, российский вице-премьер Александр Новак заявил, что РФ и Китай изучают возможность совместного возведения электростанции для энергоснабжения двух государств. Обсуждение проекта ведется в рамках договоренностей о развитии партнерства в электроэнергетической сфере, при этом детали и временные рамки не разглашаются.