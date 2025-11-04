Пешеходы проходят мимо часов государственного долга на Манхэттене, 2023 год

Госдолг США вновь подскочит на колоссальную сумму США планируют занять $569 млрд в четвертом квартале 2025 года

Соединенные Штаты планируют занять $569 млрд (46 трлн рублей) в четвертом квартале 2025 года, свидетельствуют данные Министерства финансов США. Согласно официальному прогнозу, в первом квартале 2026 года объем новых заимствований достигнет $578 млрд (46,8 трлн рублей).

В течение квартала с октября по декабрь 2025 года казначейство планирует занять $569 млрд в виде частных чистых рыночных долговых обязательств, — говорится в сообщении.

Ранее депутат Верховной рады Нина Южанина сообщила, что государственный долг Украины к 30 сентября текущего года превысил $191 млрд (15,4 трлн рублей). Парламентарий отметила, что данный показатель в три раза выше уровня начала 2022 года, и охарактеризовала ситуацию как крайне тревожную и печальную.

Кроме того, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что к 2029 году мировой государственный долг превысит объем всей глобальной экономики. По ее данным, которые опубликованы на официальном ресурсе МВФ, рост заимствований происходит за счет увеличения государственного долга в развитых и развивающихся странах с рыночной экономикой.