«Очень тревожно и грустно»: на Украине подсчитали долги и ужаснулись Депутат Южанина: госдолг Украины вырос втрое с 2022 года и превысил $191 млрд

Государственный долг Украины достиг более $191 млрд к 30 сентября этого года, сообщила депутат Верховной рады Нина Южанина. По ее словам, эта сумма втрое превышает показатель начала 2022 года. Парламентарий назвала ситуацию очень тревожной и грустной.

8,024 трлн гривен ($191 млрд) составил государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 сентября 2025 года. Это ровно в три раза больше, чем на начало 2022 года, — отметила Южанина.

Депутат также подчеркнула, что по подсчетам Минфина, Украине понадобится около 35 лет, чтобы вернуть уже накопленный госдолг. За это время только на выплату процентов придется потратить еще свыше 3,8 трлн гривен. При этом сумма долга продолжит расти и к концу 2026 года может приблизиться к 11 трлн гривен.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе рассматривают вариант выдать Украине новые кредиты вместо использования замороженных российских активов. По мнению экспертов, такой шаг может серьезно ударить по бюджетам стран ЕС, ведь деньги придется занимать под высокие проценты, а вернуть их вряд ли получится. Они предупредили, что долги Европы и так уже превысили 90% от общего ВВП, поэтому дополнительная финансовая нагрузка ляжет на плечи простых налогоплательщиков.