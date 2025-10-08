В МВФ раскрыли, когда глобальный госдолг превысит объем экономики МВФ: глобальный госдолг превысит объем мировой экономики к 2029 году

К 2029 году глобальный госдолг превзойдет весь объем мировой экономики, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. По ее словам, которые приводятся на официальном сайте, заимствования увеличиваются за счет наращивания госдолга в развитых и развивающихся странах с рыночной экономикой.

Позвольте мне теперь перейти к фискальным вопросам, начав с отрезвляющей реальности: согласно прогнозам, глобальный государственный долг к 2029 году превысит сто процентов ВВП, — отметила Георгиева.

В перспективе рост глобальной экономики достигнет 3%, что ниже допандемийного уровня. Директор МВФ добавила, что в мире продолжит повышаться уровень неопределенности.

Ранее западные журналисты сообщили, что финансовые системы Великобритании и Франции столкнулись с ростом долгов и политической нестабильностью. Проблема беспокоит инвесторов, а возможность обращения стран к МВФ становится все более вероятной, уточнили аналитики.

Доходность десятилетних облигаций Великобритании и Франции превышает аналогичные показатели Греции, что свидетельствует о глубине кризиса, добавили на Западе.