29 августа 2025 в 12:28

Великобритания и Франция на грани кризиса

The Telegraph: Великобритании и Франции грозит долговой кризис

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Финансовые системы Великобритании и Франции столкнулись с ростом долгов и политической нестабильностью, что вызывает опасения у инвесторов, написал в статье для The Telegraph редактор Ганс ванн Лювен. По данным издания, возможность обращения стран к МВФ становится все более вероятной.

Финансовые системы ключевых европейских держав демонстрируют тревожные признаки, отмечает автор. По его данным, доходность десятилетних облигаций Великобритании и Франции превышает аналогичные показатели Греции. Это свидетельствует о глубине кризиса, подчеркнул ванн Лювен.

Два европейских гиганта уверенно приближаются к пропасти финансового кризиса, — отметил аналитик.

Ранее журналист Мальтэ Фишер заявил, что экономика Евросоюза скатывается к росту госдолга, а еврозона вновь переживает кризис, сравнимый с началом 2010-х. Накопление долгов связано с ростом соцвыплат из-за старения населения и увеличением военных расходов за счет кредитов, что грозит новым витком процентных ставок и долговой пирамидой.

До этого политолог-американист Малек Дудаков рассказал, что раскол в Евросоюзе проявляется на фоне полномасштабного кризиса, в том числе бюджетного. По его словам, к этому привело истощение арсеналов из-за затянувшегося на несколько лет противостояния с Россией.

госдолг
Франция
Великобритания
финансовые кризисы
