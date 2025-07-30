Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 19:20

В Узбекистане нашли официальные аналоги для 40 слов-заимствований

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Узбекистане заменили 40 иностранных слов на аналоги из родного языка, сообщили в пресс-службе академии наук страны. В перечень вошли слова «аванс», «айсберг», «коридор», «лидер», «пароль», «челлендж».

Кроме того, в списке можно найти слова «отвертка», «доставка», «переплет», «котлован», «внедорожник». Отмечается, что они пришли в страну из русского языка.

Ранее учительница русского языка в одной из школ Ташкента избила ученика за просьбу вести урок на русском. Женщина хватала ребенка за ухо, била по лицу и душила.

Между тем образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик предложила учителям не разговаривать со школьниками на русском языке. Она заявила, что педагоги не обязаны общаться на «иностранном», и призвала оказывать таким образом «мягкое» влияние на школьников.

Кроме того, спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев заявил, что учащихся школ республики с начальных классов нужно обучать на государственном языке, а не русском. По его мнению, необходимо отказаться от идеи поэтапного внедрения преподавания на киргизском, поскольку оно не дало никаких результатов.

Узбекистан
слова
языки
заимствования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МЧС отреагировали на сообщения о распылении химикатов над Нальчиком
Два маленьких брата утонули на испанском побережье
На Камчатке зафиксировали два подземных толчка с разницей в 16 минут
«Стрелы смерти»: военэксперт о перспективах необычного оружия ВС РФ
Мирные люди пострадали при атаке дрона на ЛНР
Ребенок уехал в детский лагерь под Калининградом и умер
«Безумная политика»: в Нидерландах откровенно прошлись по ЕС из-за Украины
В Индии отреагировали на слова Трампа о пошлинах для Нью-Дели
В Дербенте власти оказались недовольны бездействием коммунальщиков
В Узбекистане нашли официальные аналоги для 40 слов-заимствований
Удовлетвори и гуляй: отец собрал коллекцию порно с дочкой на 7 накопителях
Власти России обнадежили россиян новостями о подешевевшей еде
Венгрия получит малый ядерный реактор по зарубежной технологии
Стало известно, какое наказание требуют для обвиняемых по делу «Крокуса»
«Тактика выкручивания рук»: эксперт о пошлинах США для Индии
Удивляю гостей необычным домашним вином! Не из винограда, а из крыжовника
Жительница высокоэтажки забралась на кондиционер, чтобы помыть окно
В Disney показали трейлер продолжения популярного мультфильма
Смертоносные ливни и холод до +12? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Российский посол узнал о ситуации в Анголе, где прошли беспорядки
Дальше
Самое популярное
Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
Общество

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.