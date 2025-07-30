В Узбекистане нашли официальные аналоги для 40 слов-заимствований

В Узбекистане заменили 40 иностранных слов на аналоги из родного языка, сообщили в пресс-службе академии наук страны. В перечень вошли слова «аванс», «айсберг», «коридор», «лидер», «пароль», «челлендж».

Кроме того, в списке можно найти слова «отвертка», «доставка», «переплет», «котлован», «внедорожник». Отмечается, что они пришли в страну из русского языка.

Ранее учительница русского языка в одной из школ Ташкента избила ученика за просьбу вести урок на русском. Женщина хватала ребенка за ухо, била по лицу и душила.

Между тем образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик предложила учителям не разговаривать со школьниками на русском языке. Она заявила, что педагоги не обязаны общаться на «иностранном», и призвала оказывать таким образом «мягкое» влияние на школьников.

Кроме того, спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев заявил, что учащихся школ республики с начальных классов нужно обучать на государственном языке, а не русском. По его мнению, необходимо отказаться от идеи поэтапного внедрения преподавания на киргизском, поскольку оно не дало никаких результатов.