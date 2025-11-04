Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 17:00

Разбитое «сердце» ВПК Украины, Купидон в бою: новости СВО на вечер 4 ноября

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Александр Река/ТАСС

Вооруженные силы РФ уничтожили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине, сообщили в Минобороны. Они обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса страны. Российская армия также поразила временные базы ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.

Кроме того, ВС РФ атаковали позиции ВСУ в районах Малых Щербаков в Запорожской области и в Понятовке, Садовом, Никольском и Антоновке в Херсонской области. Уничтожены восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, семь станций радиоэлектронной борьбы, а также несколько складов с боеприпасами, топливом и снаряжением.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 4 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Купянск в огне: кольцо сжимается

Российские военные применили барражирующий боеприпас «Ланцет» и уничтожили украинскую радиолокационную станцию дальнего обнаружения П-18 на Сумском направлении. Разведчики обнаружили цель в тыловых районах противника с помощью беспилотника Zala. После этого с дистанции более 80 километров был осуществлен пуск ударного дрона «Ланцет».

Также российские войска сорвали попытку прорыва ВСУ к реке Оскол в районе села Петровка Харьковской области, расположенного недалеко от Купянска. Украинская армия так пыталась обеспечить выход окруженных украинских формирований с левого берега. Украинская армия потеряла 10 солдат и один бронеавтомобиль.

Между тем в районе Петропавловки Харьковской области продолжается активное наступление российских войск. Военнослужащие постепенно сжимают кольцо окружения подразделений ВСУ. У Купянска на Харьковщине было ликвидировано около 40 украинских военных, а также 16 единиц вооружения и техники. Среди уничтоженного — бронетранспортер, самоходная артиллерийская установка «Богдана» калибра 155 мм.

«Ланцет» «Ланцет» Фото: МО РФ

Позор наемников в окопах

Бывший военнослужащий Вооруженных сил Бразилии Густаво Островски Хуан и его жена Адриана Маршалл Перейра официально вступили в ряды Национальной гвардии Украины. В документах указано, что он служит в войсковой части 3102 НГУ.

Островски находится на Украине с января 2024 года, а его супруга — с июня 2024 года. Военный активно публикует фотографии в военной форме с украинской символикой и отмечал геолокации в Тернополе, Днепропетровске, ДНР и Харьковской области.

Тем временем боец отряда имени Мартына Пушкаря с позывным Фартовый рассказал, что инструкторы из США и Канады обладают низкой квалификацией. По его словам, проходя срочную службу в Советской армии, он знал гораздо больше, чем они.

Военный также отметил, что иностранные инструкторы, обучавшие украинских военных, сами плохо владели оружием и допускали опасные ошибки. Многие мобилизованные бойцы ВСУ не имеют ни опыта, ни дисциплины, а занятия с иностранцами не помогают это исправить, заключил Фартовый.

Сокровищница НАТО осталась в грязи

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников заявил, что украинские склады с вооружением НАТО на сумму около $500 млн (40,5 млрд рублей) остаются в Красноармейске и Димитрове, которые главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не успел вывезти. Он объяснил, что именно ради их охраны президент Украины Владимир Зеленский удерживает войска в этих районах.

Политолог подчеркнул, что глава государства сам не понимает, как объяснить западным союзникам эту потерю. Из-за этого украинский лидер искажает данные о положении на фронте.

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Global Look PressMarcin Nowak/Keystone Press Agency/

Военный эксперт Василий Дандыкин в свою очередь допустил, что российские войска могут устроить ВСУ сюрприз на фронте, так как «Киев разошелся — терроризирует Курскую, Белгородскую области». По его мнению, ВС РФ ударят там, где у украинской армии сильнее всего ощущается нехватка людей, техники и оборонительных сооружений.

