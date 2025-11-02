«Посейдон» угомонил Трампа, в Европе разморозили активы россиян: что дальше

Президент США Дональд Трамп начал странно себя вести после успешных испытаний подводного аппарата «Посейдон», ФСБ сняла с поезда диверсанта, в Европе начали размораживать активы россиян — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

«Перестал кривляться»: Трампа испугал российский «Посейдон»?

Трамп перестал «кривляться» после новостей об успешных испытаниях российской крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон», заявил политолог Владимир Ружанский. По его словам, РФ, возможно, даже удалось найти общий язык с США.

«Вы заметили, что Трамп как-то сразу притих и перестал кривляться? Задумался. Россия нашла общий язык с Трампом. Во всяком случае понятный ему язык», — отметил эксперт.

Американские аналитики назвали «Посейдон» супероружием, поскольку аппарат обладает практически неограниченной дальностью. Отмечается, что он предназначен для скрытного подводного перемещения и уничтожения прибрежной инфраструктуры противника.

«Он способен пересекать океан и практически не ограничен дальностью, что делает его „оружием Франкенштейна“», — подчеркнули эксперты.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в свою очередь заявил, что носителем «Посейдона» является атомная подводная лодка «Хабаровск», которую вывели из эллинга в Северодвинске. Он отметил, что спуск на воду второго носителя беспилотного аппарата с ядерными силовыми установками служит дополнительным сигналом о недопустимости давления на Россию.

«Посейдон» Фото: МО РФ

«То есть уже отлажено производство этих аппаратов, и мы можем надеяться на то, что наши стратегические Северный и Тихоокеанский флоты в ближайшие годы пополнятся новыми субмаринами — носителями новейших „Посейдонов“», — уточнил Михайлов.

В церемонии спуска на воду «Хабаровска» участвовали министр обороны России Андрей Белоусов, главком ВМФ адмирал Александр Моисеев и представители судостроительной отрасли. Белоусов назвал событие знаковым, подчеркнув, что крейсер станет важным элементом защиты морских рубежей и интересов России. По его словам, впереди морские испытания, после которых лодку планируют принять в состав флота.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в мире по-разному отреагировали на испытания «Буревестника» и «Посейдона». По его словам, эти новости нашли положительный отклик у друзей Москвы и встревожили ее недоброжелателей.

«Наши друзья за это порадовались, наши недруги — озаботились. Европа вообще молчит об этом. Им сказать нечего, они просто не знают, что сказать. Трамп отреагировал в свойственной ему манере — ничего лучше не придумал, чем поручить возобновить ядерные испытания», — сказал Картаполов.

Парламентарий подчеркнул, что российские испытания не были ядерными, а глава Белого дома, похоже, не до конца разобрался в этом вопросе. При этом важнее всего то, что РФ получает значительные преимущества благодаря таким вооружениям, резюмировал депутат.

Торпеда «Посейдон» Фото: МО РФ

Рвавшегося на Украину россиянина сняли с поезда

Федеральная служба безопасности сняла с поезда жителя Республики Коми, который собирался вступить в ряды ВСУ. По предварительной информации, состав направлялся в Белгородскую область, где мужчина планировал перейти на территорию Украины. Его задержали.

«Пресечена противоправная деятельность жителя г. Печоры, подозреваемого в государственной измене», — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Следствие установило, что россиянин решил вступить в запрещенную в России украинскую военизированную организацию. Через Telegram он отправил свои персональные сведения так называемому куратору, а после выполнил тестовое задание. Мужчине предложили сделать фотографии и видео стратегического объекта в Печоре.

Следственным отделением УФСБ по Республике Коми возбуждены уголовные дела по ст. 275 (государственная измена), ч. 3 ст. 30 и ст. 275 (покушение на совершение государственной измены), ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 281 (приготовление к совершению диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) УК РФ. Максимальная санкция за совершение преступлений по данным статьям предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

До этого житель Владивостока получил 15 лет колонии за шпионаж в пользу Украины, сообщили в краевой прокуратуре. Приговор ему вынес Приморский краевой суд по обвинению в государственной измене.

Следствие установило, что в феврале 2024 года мужчина по заданию украинской разведки собирал секретные данные о воинской части. Он следил за объектами Тихоокеанского флота, снимал их на видео и сверялся с картами. Собранные сведения раскрывали расположение и оснащение 155-й бригады морской пехоты.

Также осужденный узнавал, участвовали ли военнослужащие в боевых действиях на Украине. Все собранные материалы он отправил своему куратору через мессенджер в конце февраля. Его деятельность раскрыли и пресекли сотрудники ФСБ по Приморскому краю. Суд приговорил мужчину к заключению в колонии строгого режима, после освобождения он будет ограничен в свободе еще на полтора года.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зачем Бельгия по-тихому размораживает активы России?

Бельгийский депозитарий Euroclear начал процесс разблокировки активов российских инвесторов без американской лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Крупный брокер, активно занимающийся вопросами разморозки, подтвердил такую информацию.

Юрист Глеб Бойко из адвокатского бюро NSP, специализирующийся на санкционном праве и комплаенсе, отметил, что ему известно о трех успешных случаях такой разблокировки, произошедших через различных брокеров. Эксперт уточнил, что этот новый механизм Euroclear согласовал примерно полтора месяца назад. Он назвал это новшеством на рынке, поскольку еще летом европейский депозитарий не применял подобную практику.

«Особенность в том, что при отсутствии вовлечения в транзакцию по разблокировке US person (американские лица или финансовые институты. — NEWS.ru) Euroclear не будет требовать лицензию OFAC даже для разблокировки активов с US nexus (ценные бумаги, связанные с США. — NEWS.ru). То есть для Euroclear достаточно будет одной бельгийской лицензии. Эти условия можно сконструировать для большинства инвесторов», — объяснил Бойко.

В пресс-службе Национального расчетного депозитария подтвердили, что получили соответствующие разъяснения от Euroclear.

«НРД продолжает оказывать содействие клиентам в разблокировке активов. Разъяснения по порядку разблокировки активов были получены от Euroclear, соответствующая информация передана клиентам НРД», — сообщили в депозитарии.

По словам Бойко, новый механизм применим для большинства инвесторов, активы которых заблокированы на счете НРД в Euroclear. Однако разблокировка не работает автоматически — применимость новых условий нужно доказывать комплаенсу Euroclear в каждом конкретном случае, уточнил юрист.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов отметил, что неожиданная позиция Бельгии по вопросу использования замороженных российских активов объясняется ключевой ролью этой страны в их хранении. Именно на территории Бельгии находится клиринговый центр Euroclear, где размещено около €140 млрд (более 1,3 трлн рублей) российских средств.

По словам сенатора, новый премьер-министр королевства Барт де Вевер занял жесткую позицию, потребовав распределения финансовых рисков между всеми странами ЕС. В случае провала операции по использованию активов именно Бельгия понесет наибольшие потери, поскольку именно она обеспечивает их хранение.

Чижов подчеркнул, что предложенная схема использования средств через «репарационный заем» является юридически сомнительной операцией. Несмотря на заверения европейских чиновников, фактически речь идет о конфискации активов без должного правового обоснования, заключил сенатор.

