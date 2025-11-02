Высадка у Красноармейска и обнуление ПВО: новости СВО к вечеру 2 ноября

Высадка у Красноармейска и обнуление ПВО: новости СВО к вечеру 2 ноября

Украинский десант вновь попытался высадиться под Красноармейском, группы противника массово сдаются в плен под Купянском и в Харьковской области из-за безвыходной ситуации, а российские войска научились обходить ПВО после модернизации «Искандера». Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 2 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

У Красноармейска вновь заметили элитный спецназ

Как сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, группа десанта Главного управления разведки Министерства обороны Украины вновь попыталась высадиться под Красноармейском (Покровск). По его словам, действия противника были пресечены российскими войсками. В Минобороны России данную информацию не комментировали.

По словам разработчика одного из беспилотников на оптоволокне Алексея Чадаева, участие в уничтожении группы украинского спецназа под Красноармейском принимали передовые отряды дроноводов. По его словам, она стала для российских бойцов легкоуязвимой и «очень жирной целью».

По данным Министерства обороны России, в общей сложности войска пресекли девять попыток прорыва противника в районе Красноармейска. Атаки предпринимались в северном и северо-западном направлениях с целью выхода из оперативного окружения. При этом ВС РФ уже завершают зачистку сел Гнатовка и Рог в районе Красноармейска.

Российский Су-34 обрушил гнев на противника

Министерство обороны объявило, что Вооруженные силы России освободили 26 зданий в Димитрове (Мирноград) в ДНР. Этого добились подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии. Военнослужащие продолжают сжимать кольцо окружения противника.

Су-34 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вместе с этим самолет Су-34 российской группировки войск «Восток» нанес удар по складу боеприпасов украинской армии. Экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика успешно выполнил боевую задачу в своей зоне ответственности.

Как сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, российские войска нанесли удар по тяжелой технике румынских наемников в Одесской области. По его словам, удары также были нанесены по другим регионам Украины. МО РФ эту информацию не комментировало.

Украинские бойцы попали в западню на двух участках

Министерство обороны опубликовало кадры с украинскими военнослужащими, добровольно сдавшимися в плен под Купянском. Как рассказал боец ВСУ Юрий Шаповаленко, их оставили без поддержки, боеприпасов и продовольствия. Другой военнопленный, Алексей Виндер, добавил, что украинские солдаты оказались в безвыходной ситуации. По данным ведомства, российские бойцы из группировки «Запад» уничтожили в районе Купянска до 50 украинских военных.

Тем временем в Харьковской области бойцы группировки войск «Запад» пресекли попытку прорыва врага из окружения к реке Оскол южнее населенного пункта Купянск-Узловой. По подсчетам МО РФ, уничтожено 14 военнослужащих 43-й механизированной бригады украинской армии, три пикапа и два квадроцикла.

ПВО Украины не оставили шанса

Как рассказал военнослужащий Южного военного округа с позывным Мел, украинские военные атаковали позиции российских бойцов на Константиновском направлении с применением беспилотников с химическими зарядами. Он добавил, что бойцы были готовы к подобным атакам и запаслись средствами индивидуальной защиты. МО РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кроме того, украинская армия задействовала на фронте уникальную бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-84 «Атлет». На опубликованных кадрах видно, как машина роет яму с помощью отвала для самоокапывания.

Как констатировали журналисты The National Interest, российские войска начали успешно обходить украинскую противовоздушную оборону после модернизации комплексов «Искандер». Системы Patriot не стали исключением. Авторы статьи отметили высокие масштабы выпуска российских вооружений, сравнивая процесс с конвейерным производством.

Читайте также:

Налет БПЛА, удар по детскому саду под Ростовом: как ВСУ атакуют РФ 2 ноября

Военэксперт раскрыл, что может ожидать сдавшихся в плен бойцов ВСУ

«Будет доминировать»: в Италии предупредили «коалицию желающих» по Украине