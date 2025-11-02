Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 ноября 2025 в 12:59

Российские бойцы почти зачистили два села близ Красноармейска от ВСУ

ВС России завершают зачистку сел Гнатовка и Рог в районе Красноармейска от ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/ РИА Новости

Военнослужащие ВС России завершают зачистку сел Гнатовка и Рог в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) Донецкой Народной Республики, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, противник попал в окружение в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой.

В населенном пункте Красноармейск штурмовые отряды продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ. <…> Завершается зачистка населенных пунктов Гнатовка и Рог Донецкой Народной Республики, — уточнили в МО.

Ранее сообщалось, что российские бойцы из группировки «Запад» за сутки уничтожили в районе Купянска до 50 украинских военных. Кроме того, ВС РФ нанесли точный удар по самоходной артиллерийской установке «Гвоздика», бронеавтомобилю «Джура», двум грузовикам, пяти пикапам и двум квадроциклам.

До этого ВС РФ пресекли попытку прорыва ВСУ в сторону села Гришино в ДНР. Отмечается, что украинские военнослужащие 425-го штурмового полка «Скала» использовали боевую бронированную машину. По данным Минобороны России, все солдаты ВСУ были ликвидированы.

