Кир Стармер (в центре на переднем плане), Владимир Зеленский (справа на переднем плане), Метте Фредериксен (слева на переднем плане), Марк Рютте (справа на заднем плане) и Дик Схооф перед началом встречи «коалиции желающих» в Лондоне

«Будет доминировать»: в Италии предупредили «коалицию желающих» по Украине Профессор Орсини предупредил «коалицию желающих» о доминировании РФ на Украине

«Коалиция желающих» не изменит ситуацию на фронте для Киева, заявил профессор социологии Римского университета Luiss Алессандро Орсини в интервью Il Fatto Quotidiano. Он подчеркнул, что правильной стратегией стало бы соглашение с Москвой о немедленном прекращении конфликта, так как «Россия будет доминировать на Украине».

Результат ее действий будет отрицательным. Эта стратегия на лобовую конфронтацию с Россией уже привела к разрушению Украины, не принеся ей никакой пользы, — отметил Орсини.

По мнению эксперта, единственным верным решением для «коалиции желающих» было бы стремление к переговорам, а не к военному противостоянию. Он добавил, что выбранная странами стратегия ведет к разрушению страны и не приносит ей пользы.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны НАТО оказывают серьезное давление на американскую администрацию, уговаривая ее не соглашаться на мирное урегулирование конфликта на Украине. Он также выразил надежду, что президент США Дональд Трамп по-прежнему искренне стремится к разрешению этого кризиса.