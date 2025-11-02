Участие в уничтожении группы спецназа ВСУ под Красноармейском (украинское название — Покровск) принимали передовые отряды дроноводов, заявил в беседе с MK.RU разработчик одного из беспилотников на оптоволокне Алексей Чадаев. По его словам, группа Сил специальных операций ГУР Украины, которая прибыла на выполнение задания, стала для российских бойцов легкоуязвимой и «очень жирной целью».

Знаю, что гасить будановцев слетелись лучшие операторы со всего направления — и отработали с душой и выдумкой, до талого, — подчеркнул Чадаев.

Специалист уточнил, что в килл-зоне работают свои законы: чем более приоритетная цель, тем больше БПЛА в нее прилетит. Таким образом, выживаемость даже самых лучших спецназовцев ГУР, в которых «украинское государство вложилось как в танк», в килл-зоне равна нулю, резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что спецназ ГУР Украины пытался совершить высадку под Красноармейском с военного вертолета США UH-60 Black Hawk. Как отметил военный корреспондент Александр Коц, его стоимость оценивается почти в $22 млн (1,7 млрд рублей).

До этого военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец выразил мнение, что для попыток деблокирования ВСУ в Красноармейске нужно привлекать большие силы. Десанты спецназа, подобные уничтоженному 1 ноября, заранее обречены на провал, считает он.