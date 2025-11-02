На Западе назвали новую опасность для ПВО Украины

ВС России стали успешно обходить украинскую противовоздушную оборону после модернизации комплексов «Искандер», сообщило издание The National Interest. Отмечается, что системы Patriot не стали исключением.

На данный момент российские исследования и инновации дали лучшие результаты, чем попытки украинцев. Например, Россия использовала изменение траектории своих ракет «Искандер» при их запуске по целям на Украине, — говорится в публикации.

Отмечается, что ракета летит не по баллистической траектории, а по квазибаллистической. Издание пишет, что «Искандеры-М» теперь совершают внезапные пикирования на финальной стадии полета, что позволяет им использовать слабые места в радиолокационных системах батарей Patriot и уменьшает их эффективность в обнаружении и реагировании на угрозу.

Ранее появилась информация, что в ночь на 25 октября российская армия могла использовать комплексы «Искандер» для атаки на объекты, находящиеся в Киеве. Украинские СМИ предположили, что объекты подверглись ударам ракетой «Орешник», запущенной с полигона Капустин Яр. В Министерстве обороны РФ данную информацию не комментировали.