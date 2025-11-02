Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 10:20

На Западе назвали новую опасность для ПВО Украины

NI: модернизированные «Искандеры» обходят системы ПВО Patriot

«Искандер-М» «Искандер-М» Фото: МО РФ

ВС России стали успешно обходить украинскую противовоздушную оборону после модернизации комплексов «Искандер», сообщило издание The National Interest. Отмечается, что системы Patriot не стали исключением.

На данный момент российские исследования и инновации дали лучшие результаты, чем попытки украинцев. Например, Россия использовала изменение траектории своих ракет «Искандер» при их запуске по целям на Украине, — говорится в публикации.

Отмечается, что ракета летит не по баллистической траектории, а по квазибаллистической. Издание пишет, что «Искандеры-М» теперь совершают внезапные пикирования на финальной стадии полета, что позволяет им использовать слабые места в радиолокационных системах батарей Patriot и уменьшает их эффективность в обнаружении и реагировании на угрозу.

Ранее появилась информация, что в ночь на 25 октября российская армия могла использовать комплексы «Искандер» для атаки на объекты, находящиеся в Киеве. Украинские СМИ предположили, что объекты подверглись ударам ракетой «Орешник», запущенной с полигона Капустин Яр. В Министерстве обороны РФ данную информацию не комментировали.

