25 октября 2025 в 11:18

Стало известно, какие ракеты могли ударить по Киеву ночью

MK.RU: ВС России ударили по объектам в Киеве из ОТРК «Искандер»

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ночью 25 октября российская армия использовала комплексы «Искандер» для атаки на объекты, находящиеся в Киеве, пишет MK.RU. При этом украинские информационные ресурсы, вероятно, ориентирующиеся на данные американской спутниковой разведки, говорили о запуске ракеты «Орешника» с полигона Капустин Яр, сказано в публикации. В Министерстве обороны РФ данную информацию не комментировали.

Позднее поступила информация, что угроза запуска «Орешников» была снята. Однако в нескольких районах города вспыхнули пожары. Прилеты по Киеву также подтвердил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он также отметил, что украинские силы ПВО переживают далеко не лучшие времена.

То, что системы ПВО работали с правого берега, говорит о нехватке установок для полноценного покрытия даже неба над Киевом. Частично это результат наших действий — целенаправленного уничтожения украинской ПВО, — заявил он.

Ранее на Украине объявили угрозу дальней баллистики из-за возможного запуска российской ракеты «Орешник». Местных жителей призвали немедленно отправиться в укрытия. В Министерстве обороны РФ данную информацию не комментировали.

До этого Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер заявил, что регион впервые атаковали дальнобойные корректируемые авиационные бомбы. Их дальность достигает 300 километров.

Киев
СВО
Искандер
ракета «Орешник»
