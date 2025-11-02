Налет БПЛА, удар по детскому саду под Ростовом: как ВСУ атакуют РФ 2 ноября

По данным Минобороны РФ, в ночь на 2 ноября средства ПВО уничтожили 164 беспилотных летательных аппарата. В Туапсе повреждена портовая инфраструктура из-за ударов ВСУ. В Ростовской области украинские дроны атаковали детский сад. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Подробности — в материале NEWS.ru.

Больше 160 дронов атаковали Россию в ночь на 2 ноября

Силы ПВО в ночь на 2 ноября ликвидировали 164 украинских беспилотника в небе над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись 11 регионов страны, в том числе акватории Черного и Азовского морей.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 164 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Так, 39 БПЛА удалось уничтожить над Черным морем, 32 — над территорией Краснодарского края, 26 — над территорией Крыма, 20 — над территорией Брянской области. По девять дронов ликвидировано над Волгоградской, Ростовской и Орловской областями. Шесть беспилотников сбито над Липецкой областью, пять — над Воронежской областью, три — над акваторией Азовского моря. Кроме того, по два БПЛА уничтожено на подлете к Белгородской, Курской и Тульской областям, уточнили в Минобороны.

ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Туапсе повреждены два гражданских судна из-за атаки ВСУ

Два иностранных гражданских судна оказались повреждены в результате атаки украинских беспилотников на порт Туапсе, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. По его информации, обошлось без жертв и пострадавших. Министерство обороны России эти сведения не комментировало.

«В результате атаки БПЛА на порт Туапсе ночью 2 ноября повреждены два иностранных гражданских судна. Пострадавших среди членов экипажа нет», — отметили в оперштабе.

Уточняется, что обломки БПЛА были обнаружены в пяти населенных пунктах Туапсинского муниципального округа. Так, фрагменты беспилотников упали на одной из улиц в Туапсе, в поселке Пригородный, селах Ольгинка и Лермонтово, а также по двум адресам в селе Агой. В некоторых квартирах и домах повреждены окна.

До этого оперативный штаб региона сообщил, что в результате падения дронов произошло повреждение портовой инфраструктуры с последующим возгоранием. Министерство обороны России эти сведения не комментировало.

«В Туапсе идет отражение атаки БПЛА. В настоящий момент, по сообщению ЕДДС города, в результате падения беспилотников зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры с последующим возгоранием», — указано в сообщении.

Подросток получил ранение при взрыве в ДНР

В Марьинке в ДНР подросток 2010 года рождения получил ранения при взрыве, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Инцидент произошел 1 ноября. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь. Министерство обороны России эти сведения не комментировало.

«По поступившей информации, 1 ноября в городе Марьинке в результате подрыва на взрывоопасном предмете ранен подросток 2010 года рождения», — говорится в сообщении.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВСУ атаковали детский сад под Ростовом-на-Дону

В результате атаки украинских беспилотников в ночь на 2 ноября повреждено здание детского сада № 276 в Первомайском районе Ростова-на-Дону, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Обломки дронов также разрушили металлический ангар и вызвали возгорание травы на площади 100 квадратных метров, которое было оперативно ликвидировано. Министерство обороны России эти сведения не комментировало.

«Люди не пострадали. Объем повреждений будет уточнен в светлое время суток», — отметил глава региона.

Ранее Слюсарь сообщил, что в результате атаки БПЛА в Ростовской области пострадали два человека. Инцидент произошел в хуторе Ленинаван Мясниковского района, где падение дронов привело к повреждениям жилых домов и транспортного средства, сообщил губернатор. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

По словам главы области, в результате атаки загорелась легковая машина, также повреждения получили два частных жилых дома. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание автомобиля. В нескольких соседних строениях взрывной волной были выбиты оконные стекла.

«К сожалению, ранения получили два человека. Им оказана первая медицинская помощь», — уточнил Слюсарь.

Белгородское водохранилище до сих пор остается под атаками ВСУ

Белгородское водохранилище продолжает оставаться объектом регулярных атак со стороны Вооруженных сил Украины, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, обстрелы плотины не прекращаются уже более недели, что вынуждает проводить частичный сброс воды.

Несмотря на принимаемые защитные меры, ситуация остается напряженной. Совместными усилиями федеральных и региональных властей удалось стабилизировать положение, которое наблюдалось в первые пять дней после начала атак. В настоящее время продолжаются работы по минимизации последствий повреждений гидротехнического сооружения. Министерство обороны России эти сведения не комментировало.

«Сброс воды до сих пор продолжается. Это объект федеральной собственности. То есть там полномочия Федерального агентства по водным ресурсам. Поэтому та помощь, которая была необходима со стороны правительства области, оказана», — сообщил Гладков.

Белгородское водохранилище Фото: Shutterstock/FOTODOM

Около 45 тысяч жителей Херсонской области остались без света

Накануне ВСУ атаковали энергообъекты и зернохранилище в Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, из-за ударов около 45 тысяч человек, проживающих в 87 населенных пунктах, остались без света. Он отметил, что в основном подача электроэнергии восстановлена, но ремонтные работы продолжаются. Министерство обороны России эти сведения не комментировало.

«Враг атаковал беспилотниками объекты энергетической инфраструктуры», — написал Сальдо.

Губернатор региона также указал, что в результате атаки в селе Ровное загорелось зернохранилище. Пожарные ликвидировали возгорание, никто не пострадал.

