02 ноября 2025 в 12:12

ВСУ атаковали детский сад в Ростове-на-Дону

В результате атаки украинских беспилотников в ночь на 2 ноября повреждено здание детского сада № 276 в Первомайском районе Ростова-на-Дону, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Обломки дронов также разрушили металлический ангар и вызвали возгорание травы на площади 100 квадратных метров, которое было оперативно ликвидировано.

Люди не пострадали. Объем повреждений будет уточнен в светлое время суток, — отметил глава региона.

Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил об атаке Вооруженных сил Украины на инфраструктурные объекты вблизи Владимира. По информации главы региона, в настоящее время все системы функционируют в нормальном режиме.

Кроме того, военнослужащий Южного военного округа с позывным Мел сообщил, что украинские военные атаковали российские позиции на Константиновском направлении с использованием беспилотников, оснащенных химическими боеприпасами. По его словам, российские бойцы заранее подготовились к такой возможности и обеспечили себя индивидуальными средствами защиты. МО эту информацию не комментировало.

