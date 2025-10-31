ВСУ попытались атаковать инфраструктуру вблизи Владимира

ВСУ атаковали инфраструктуру недалеко от Владимира, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев. По его словам, сейчас все системы работают штатно.

Противником совершена атака на инфраструктуру недалеко от города Владимира. Все системы в настоящий момент функционируют в штатном режиме. Специалисты работают на месте, — написал он.

Ранее ВСУ дронами-камикадзе атаковали фермы компании «Мираторг» в селе Хоромное Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз информировал, что пострадал сотрудник компании. Мужчине оказались всю необходимую медицинскую помощь.

До этого Александр Богомаз рассказал о повреждении девяти жилых зданий и производственного помещения из-за атаки ВСУ. По информации главы региона, силы противовоздушной обороны уничтожили 46 БПЛА, а на месте происшествия работали оперативные службы.

Тем временем глава Марий Эл Юрий Зайцев заявил, что ВСУ нанесли удары беспилотниками недалеко от промышленного предприятия. В результате атаки пострадавших и разрушений нет.