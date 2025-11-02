В ДНР подросток пострадал при взрыве

В Марьинке в ДНР подросток 2010 года получил ранения при взрыве, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Инцидент произошел 1 ноября.

По поступившей информации, 1 ноября в городе Марьинке в результате подрыва на взрывоопасном предмете ранен подросток 2010 года рождения, — говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее ВСУ нанесли удар реактивной системой HIMARS по Свято-Николаевскому Успенскому женскому монастырю на территории ДНР: погибли отец Вонифатий и монахиня Савва. Как рассказала насельница обители, украинские войска целенаправленно выбирают храмы и монастыри Донецка для ударов из-за их верности Московскому патриархату.

До этого в результате атаки беспилотников в хуторе Ленинаван Ростовской области пострадали два человека, были повреждены два частных дома и легковой автомобиль. Потерпевшим оказали медицинскую помощь. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание.