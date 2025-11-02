Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 11:10

В ДНР подросток пострадал при взрыве

В Марьинке подросток 2010 года рождения пострадал при взрыве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Марьинке в ДНР подросток 2010 года получил ранения при взрыве, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Инцидент произошел 1 ноября.

По поступившей информации, 1 ноября в городе Марьинке в результате подрыва на взрывоопасном предмете ранен подросток 2010 года рождения, — говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее ВСУ нанесли удар реактивной системой HIMARS по Свято-Николаевскому Успенскому женскому монастырю на территории ДНР: погибли отец Вонифатий и монахиня Савва. Как рассказала насельница обители, украинские войска целенаправленно выбирают храмы и монастыри Донецка для ударов из-за их верности Московскому патриархату.

До этого в результате атаки беспилотников в хуторе Ленинаван Ростовской области пострадали два человека, были повреждены два частных дома и легковой автомобиль. Потерпевшим оказали медицинскую помощь. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание.

Донецк
дети
взрывы
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае раскрыли последствия атаки дронов ВСУ
Россиянка попала в реанимацию из-за неудачного удаления зуба
«Началась охота»: в России оценили опасность для жизни Мадуро
«Очень тревожно»: на Украине подсчитали госдолг и огорчились
Власти России озвучили сумму, выделенную на жилье для инвалидов
Названа реальная цель заявлений США о военной операции в Нигерии
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 2 ноября: где сбои в России
На Солнце снова появились вспышки после двухнедельного затишья
Посольство поставило точку в споре о «царском наследстве» в Турции
Рособрнадзор оценит идею отмены языкового теста для детей мигрантов
Раскрыто, почему быть украинцем стало опасно в Польше
Омск готовится к платным парковкам: какими будут тарифы и как оплатить?
«Трагический пример»: Дмитриев объяснил причину кровавой резни в Англии
Волчанск, Дроновка, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 ноября
Канадский хоккеист покинул лед на носилках после стычки с Матвеем Мичковым
Человек погиб при пожаре в российском городе
Госдума обсуждает денежный бонус за трудоголизм
Стало известно о новой попытке десанта ГУР высадиться у Красноармейска
На северо-востоке России зафиксировали 20-градусные морозы
Синоптик раскрыл, когда в Москве наступит настоящая зима
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Один труп остался без головы: что известно о смертельном ДТП в Туле
Криминал

Один труп остался без головы: что известно о смертельном ДТП в Туле

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.