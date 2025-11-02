Монастырь стал целью ВСУ Монахиня Варвара: ВСУ нанесли удар по корпусу монастыря в ДНР из HIMARS

Вооруженные силы Украины нанесли удар реактивной системой залпового огня HIMARS по сестринскому корпусу Свято-Николаевского Успенского женского монастыря на территории ДНР, сообщила ТАСС насельница обители монахиня Варвара. По ее словам, в результате обстрела погибли отец Вонифатий и монахиня Савва.

Целый пакет HIMARS выпустили по сестринскому корпусу. Это было 31 января 2023 года, — рассказала собеседница агентства.

Она подчеркнула, что украинские войска целенаправленно выбирают храмы и монастыри Донецка для ударов, поскольку те сохраняют верность Московскому патриархату. Свято-Николаевский Успенский женский монастырь в ДНР был основан в 1998 году схиархимандритом Зосимом. Данная обитель регулярно подвергается артиллерийским атакам со стороны ВСУ.

До этого сообщалось, что украинские военные размещали боевые позиции на приусадебных участках мирных жителей в поселке Торское на территории Донецкой Народной Республики. По свидетельствам беженцев, расположение военной техники осуществлялось вблизи жилых домов.