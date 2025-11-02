Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 11:48

В Краснодарском крае раскрыли последствия атаки дронов ВСУ

Два гражданских судна получили повреждения при атаке БПЛА на порт в Туапсе

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Два иностранных гражданских судна оказались повреждены в результате атаки украинских беспилотников на порт Туапсе, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края. По его информации, обошлось без жертв и пострадавших.

В результате атаки БПЛА на порт Туапсе ночью 2 ноября повреждены два иностранных гражданских судна. Пострадавших среди членов экипажа нет, — отметили в оперштабе.

Уточняется, что обломки БПЛА были обнаружены в пяти населенных пунктах Туапсинского муниципального округа. Так, фрагменты беспилотников упали на одной из улиц в Туапсе, в поселке Пригородный, селах Ольгинка и Лермонтово, а также по двум адресам в селе Агой. В некоторых квартирах и домах повреждены окна.

Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО в ночь на 2 ноября ликвидировали 164 украинских беспилотника в небе над Россией. По данным Минобороны РФ, атаке с воздуха подверглись 11 регионов страны, в том числе акватории Черного и Азовского морей.

До этого власти Башкирии объявили в республике режим беспилотной опасности. Он начал действовать 2 ноября около пяти часов утра по московскому времени. В это же время Росавиация закрыла небо над Уфой, а международный аэропорт перестал принимать и выпускать самолеты.

