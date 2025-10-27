Генерал ответил, сколько истребителей Mirage ВСУ могут получить от Франции Генерал Попов: Франция может передать ВСУ не больше 10 истребителей Mirage

Франция не в состоянии предоставить Вооруженным силам Украины более 10 истребителей Mirage, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов. По его словам, запланированные поставки самолетов разделятся на два этапа.

Среди истребителей Mirage, которые передали ВСУ в начале этого года, один уже потерян. У них осталось четыре, и один-два дежурят полностью в системе ПВО. То есть во внутренних округах они отражают удары со стороны России. Как успешно — это вопрос под большим сомнением, но, по крайней мере, пытаются что-то делать. Сейчас [Украине] могут передать еще пять, может быть, 10 истребителей Mirage, не более того, поскольку их не так много в самой Франции, — высказался Попов.

Он выразил мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон и его правительство не станут безвозмездно передавать Украине истребители. По его словам, это демонстрация доброй воли, а также способ испытать технику в реальных боевых условиях против сильного противника, такого, как Россия. Попов предположил, что первая поставка Киеву произойдет в ноябре-декабре.

Что касается изменения боевой обстановки в связи с таким пополнением, я думаю, что не стоит рассчитывать на это. И сами генералы, и ВВС Украины это понимают прекрасно. Используют их сейчас только на западных территориях Украины для того, чтобы не вступать в воздушный бой непосредственно с нашими истребителями или не подставляться нашим системам ПВО дальнего действия, — заключил Попов.

Ранее депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что отправка истребителей Mirage ВСУ не повлияет на ситуацию на поле боя. По его словам, эти самолеты уже давно не используются во французской армии.