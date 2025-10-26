Оборона Вооруженных сил Украины может окончательно рухнуть в сражениях за Славянско-Краматорскую агломерацию, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Попадание украинских солдат в котел в районе Красноармейска и Димитрова (Покровск и Мирноград) в ДНР является преддверием обвала фронта ВСУ, добавил Дандыкин.

Это будет преддверием удара, потому что обвал фронта окончательно произойдет в Славянско-Краматорской агломерации, но это будет очень чувствительный удар. Если ВСУ сейчас не сдадутся, тогда будут уничтожаться. Там перекрыты практически все пути обеспечения, кроме беспилотников, нет ротации, да и не хватает сил. Пока ВСУ баловались, громили нашу плотину в Белгороде и занимались всеми остальными глупостями. Я думаю, что погода позволяет, и надеюсь, что мы их дожмем — наши бойцы и командиры. Еще на севере у Купянска есть задатки, в Запорожье тоже наступаем, — объяснил Дандыкин.

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что подразделения ВС РФ окружили ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова (украинские названия — Покровск и Мирноград) в Донецкой Народной Республике. В кольце, по его словам, находится 31 батальон.