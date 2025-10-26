Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 12:51

Военэксперт ответил, когда окончательно рухнет оборона ВСУ в ДНР

Военэксперт Дандыкин: фронт ВСУ рухнет в битвах за Славянск и Краматорск

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Оборона Вооруженных сил Украины может окончательно рухнуть в сражениях за Славянско-Краматорскую агломерацию, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Попадание украинских солдат в котел в районе Красноармейска и Димитрова (Покровск и Мирноград) в ДНР является преддверием обвала фронта ВСУ, добавил Дандыкин.

Это будет преддверием удара, потому что обвал фронта окончательно произойдет в Славянско-Краматорской агломерации, но это будет очень чувствительный удар. Если ВСУ сейчас не сдадутся, тогда будут уничтожаться. Там перекрыты практически все пути обеспечения, кроме беспилотников, нет ротации, да и не хватает сил. Пока ВСУ баловались, громили нашу плотину в Белгороде и занимались всеми остальными глупостями. Я думаю, что погода позволяет, и надеюсь, что мы их дожмем — наши бойцы и командиры. Еще на севере у Купянска есть задатки, в Запорожье тоже наступаем, — объяснил Дандыкин.

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что подразделения ВС РФ окружили ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова (украинские названия — Покровск и Мирноград) в Донецкой Народной Республике. В кольце, по его словам, находится 31 батальон.

ВСУ
Россия
СВО
ДНР
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военный эксперт раскрыл главное назначение «Буревестников»
На Западе раскрыли последствия отказа Трампа поставлять оружие Зеленскому
Телефонный пранкер раскрыл главные правила информационной гигиены
Актриса Анна Уколова получила травму в аэропорту
В Кремле с угрозой ответили ЕС на планы изъять российские активы
Песков назвал санкции США «недружественным шагом»
В Минобороны раскрыли число сбитых бомб и беспилотников ВСУ
Лавров раскрыл, есть ли у России враги на Западе и Востоке
Более 180 человек ожидают замены борта в аэропорту Ханты-Мансийска
В Париже осудили утечку о задержании подозреваемых в ограблении Лувра
В Совфеде раскрыли, где «находится» суверенитет стран Балтии
Российские военные вновь ударили по объектам ВПК Украины
Здоровая обувь: как выбрать модель, которая не навредит вашим ногам
В Госдуме заявили о давлении режима Санду на проекты АНО «Евразия»
Песков раскрыл, что Путин думает о желании Трампа добиться мира «за ночь»
В Кремле заявили о паузе в мирном урегулировании на Украине
В Кремле объяснили, почему нельзя говорить об отмене саммита в Будапеште
«Огромные проблемы»: депутат раскрыла правду о работе администрации Санду
Минимум 10 человек пострадали от удара ВСУ по поселку Маслова Пристань
Погода в Москве в понедельник, 27 октября: ждать ли ливней и похолодания
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.