Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 13:40

«Большие неприятности»: военэксперт о положении ВСУ в Купянске

Военэксперт Дандыкин: Киев ввел спецназ в Купянск из-за провала украинской армии

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Киев перебросил спецназ в Купянск из-за неудач украинской армии в зоне боевых действий, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, освобождение города откроет российским военнослужащим путь для дальнейшего наступления.

В Купянске идут бои в самом городе. Для противника назревают большие неприятности, практически в оперативном окружении находится тысяча украинских военных. Соответственно, Купянск непосредственно связан с освобождением Волчанска, если брать по флангу. С падением Купянска мы выходим на Волчанск. ВСУ сейчас бросают туда резервы и даже заводят спецназ. Это уже диверсионные службы, а не пехота. Поэтому сейчас идут жесткие бои. Противник в этих местах получает воду и питание в основном по воздуху через коптеры, — поделился Дандыкин.

Ранее появилась информация о массовом отступлении ВСУ из Купянска и минировании жилых домов. Сообщалось, что украинские военные потеряли более трех тысяч человек в боях за город. Как рассказал один из пленных ВСУ, указание по минированию было дано напрямую от руководства армии.

ВСУ
СВО
Купянск
Волчанск
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Термин «женщины-военнослужащие» в российской армии ушел в прошлое
Самые безопасные и удобные места в самолете: как выбрать лучшие
Стали известны жуткие подробности смерти актера Романа Попова
Звезда «Молодежки» высказалась о внезапной смерти актера Попова
Стало известно, что Усольцевы могли пойти в тайгу под гипнозом
Воробьев рассказал о благоустройстве общественных зон в Подмосковье
Как обновить ванную комнату без капитального ремонта
Повторил судьбу Фриске. Актер Роман Попов умер от рака мозга в 40 лет
Россия и Мьянма договорились об отмене визовых требований
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Шойгу раскрыл психологическую цель атак ВСУ по России
Мосгорсуд утвердил приговор сыну известного актера
Экс-резидент Comedy Club рассказал о последних месяцах жизни Попова
Шойгу раскрыл процент долетающих до целей в России украинских дронов
В Сбербанке озвучили последствия изменения программы семейной ипотеки
Последнее обращение к фанатам от умершего актера Попова попало на видео
Терапевт предупредила об опасности осенних фотосессий в листьях
Стало известно, сколько жителей ЛДНР покинули дома из-за угрозы жизни
Режиссер «Полицейского с Рублевки» высказался об умершем от рака Попове
Россиянин получил 15 лет за сотрудничество с Украиной
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.