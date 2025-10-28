«Большие неприятности»: военэксперт о положении ВСУ в Купянске

Киев перебросил спецназ в Купянск из-за неудач украинской армии в зоне боевых действий, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, освобождение города откроет российским военнослужащим путь для дальнейшего наступления.

В Купянске идут бои в самом городе. Для противника назревают большие неприятности, практически в оперативном окружении находится тысяча украинских военных. Соответственно, Купянск непосредственно связан с освобождением Волчанска, если брать по флангу. С падением Купянска мы выходим на Волчанск. ВСУ сейчас бросают туда резервы и даже заводят спецназ. Это уже диверсионные службы, а не пехота. Поэтому сейчас идут жесткие бои. Противник в этих местах получает воду и питание в основном по воздуху через коптеры, — поделился Дандыкин.

Ранее появилась информация о массовом отступлении ВСУ из Купянска и минировании жилых домов. Сообщалось, что украинские военные потеряли более трех тысяч человек в боях за город. Как рассказал один из пленных ВСУ, указание по минированию было дано напрямую от руководства армии.