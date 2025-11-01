Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 15:06

Энергообъекты Херсонской области попали под удар ВСУ

Сальдо: ВСУ атаковали энергообъекты и зернохранилище в Херсонской области

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

ВСУ атаковали энергообъекты и зернохранилище в Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, из-за ударов около 45 тыс. человек, проживающих в 87 населенных пунктах, остались без света. Он отметил, что в основном подача электроэнергии восстановлена, но ремонтные работы продолжаются.

Враг атаковал беспилотниками объекты энергетической инфраструктуры, — написал Сальдо.

Губернатор региона также указал, что в результате атаки в селе Ровное загорелось зернохранилище. Пожарные ликвидировали возгорание, никто не пострадал.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над тремя регионами. Воздушные цели были нейтрализованы в течение пятичасового интервала, уточнили в ведомстве.

До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку БПЛА на регион. По предварительным данным, в результате инцидента среди гражданского населения пострадавших не было, также не зафиксировано повреждений критической инфраструктуры.

Россия
Херсонская область
Владимир Сальдо
Украина
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Особняк в Турции передали наследникам дипломата царской России
Россияне столкнулись с блокировкой счетов в европейском банке
Юрист раскрыла причину масштабных рейдов силовиков в цыганских поселениях
РУСАДА пошло на беспрецедентный шаг по отстранению Морозова
Жестоко убили или сбежали в Новосибирск? Усольцевых ищут через видеокамеры
В Германии возмутились помощи Украине после газовых диверсий
Дагестанец получил награду за ликвидацию 30 дронов
Названы последствия громкого ареста из-за 1,4 млрд гривен для Зеленского
Генерал высказался о самолете, якобы способном стать «кошмаром для России»
В России растет число «токсичных» квартир
«Нас предал командир»: окруженные в Красноармейске бойцы ВСУ сдались в плен
Сыгравший в фильме Люка Бессона актер умер от рака
В России завершили расследование дела журналистки-иноагента
Такшина, тайный брак, отсутствие ролей: как живет актер Григорий Антипенко
Хирург предупредила, кому нельзя делать резекцию желудка
Трое несовершеннолетних россиян сумели вернуться с Филиппин
Гибель «избранных», Сумская область во тьме: новости СВО к вечеру 1 ноября
Юрист раскрыла, к каким ограничениям готовиться после процедуры банкротства
В США суд заблокировал один указ Трампа
Раскрыто, почему Зеленский никогда не заполучит замороженные активы России
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.