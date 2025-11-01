Энергообъекты Херсонской области попали под удар ВСУ Сальдо: ВСУ атаковали энергообъекты и зернохранилище в Херсонской области

ВСУ атаковали энергообъекты и зернохранилище в Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, из-за ударов около 45 тыс. человек, проживающих в 87 населенных пунктах, остались без света. Он отметил, что в основном подача электроэнергии восстановлена, но ремонтные работы продолжаются.

Враг атаковал беспилотниками объекты энергетической инфраструктуры, — написал Сальдо.

Губернатор региона также указал, что в результате атаки в селе Ровное загорелось зернохранилище. Пожарные ликвидировали возгорание, никто не пострадал.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над тремя регионами. Воздушные цели были нейтрализованы в течение пятичасового интервала, уточнили в ведомстве.

До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку БПЛА на регион. По предварительным данным, в результате инцидента среди гражданского населения пострадавших не было, также не зафиксировано повреждений критической инфраструктуры.