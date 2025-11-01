Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 14:35

Системы ПВО сбили несколько украинских дронов над российскими регионами

МО России: три дрона ВСУ уничтожены над Крымом, Белгородской и Курской областями

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над тремя регионами, сообщили в Министерстве обороны РФ. Воздушные цели были нейтрализованы в течение пятичасового интервала, уточнили в ведомстве.

С 09:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному — над территориями Белгородской, Курской областей и Республики Крым, — сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО за минувшую ночь сбили 98 беспилотников Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, атаки отражены над 10 регионами страны. По информации министерства, больше всего БПЛА сбито в небе над Белгородской областью — 45 дронов.

Прежде губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку БПЛА на регион. По предварительным данным, в результате инцидента среди гражданского населения пострадавших не было, также не зафиксировано повреждений критической инфраструктуры.

