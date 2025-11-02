Вооруженные силы России освободили 26 зданий в Димитрове (Мирноград) в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны РФ. Как уточнили в ведомстве, этого добились подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии. При этом военнослужащие продолжают сжимать кольцо окружения противника.

Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили сжимать кольцо окружения группировки противника с востока, расширили зону контроля в северной, восточной, юго-восточной частях населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики и освободили 26 зданий, — заявили в ведомстве.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что предостережение МИД Украины о посещении журналистами позиций ВСУ в котлах подтвердило катастрофическое положение противника в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Запрет говорит об отсутствии способов въезда или выхода из котлов для журналистов и украинских солдат — в частности, доступ есть лишь по российским «коридорам безопасности».