Опубликовано видео с бойцами ВСУ, взятыми в плен в купянском аду Минобороны показало пленных бойцов ВСУ, брошенных в Купянске без еды

Минобороны РФ опубликовало кадры с украинскими военнослужащими, добровольно сдавшимися в плен под Купянском. Солдат оставили без поддержки, боеприпасов и продовольствия, рассказал боец Юрий Шаповаленко на видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Мы сами сдались. Когда нас сюда завели, через дня четыре примерно мы поняли, что находимся в окружении россиян. Подвоза уже не было — БК (боекомплектов. — NEWS.ru) не было, вода закончилась, продуктов осталось очень мало. Мы одну банку тушенки на троих в день ели, — отметил Шаповаленко.

Другой военнопленный Алексей Виндер добавил, что украинские солдаты оказались в безвыходной ситуации. По его словам, бойцы следовали инструкции, сброшенной российской стороной.

Мы все сделали по инструкции. Боялись, конечно, думали, что нас порасстреливают, когда будем выходить. Выхода все равно не было — мы там в окружении уже сидели, — подчеркнул Виндер.

Заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов рассказал, что высадка спецназа Главного управления разведки Украины под Красноармейском (украинское название — Покровск) является самоубийственной акцией. Однако, по его словам, не исключено, что ВСУ могут вновь попытаться реализовать задуманный план.