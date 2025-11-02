Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 11:17

Стало известно о новой попытке десанта ГУР высадиться у Красноармейска

Кимаковский: ВС РФ пресекли новую попытку высадки десанта ГУР у Красноармейска

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Группа десанта Главного управления разведки Министерства обороны Украины вновь попыталась высадиться под Красноармейском (Покровск), заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. По его словам, которые приводит ТАСС, действия противника были пресечены российскими войсками. В Минобороны России данную информацию не комментировали.

ГУР снова пыталось высадить свой десант под Красноармейском. Безуспешно. Группа сразу же была атакована, есть погибшие и раненые, — сказал Кимаковский.

Накануне, 1 ноября, ВС РФ пресекли высадку спецназа ГУР в районе около километра северо-западнее окраины Красноармейска. По данным Минобороны России, были ликвидированы все 11 человек.

Как уточнил разработчик одного из беспилотников на оптоволокне Алексей Чадаев, участие в уничтожении группы спецназа ВСУ под Красноармейском принимали передовые отряды дроноводов. По его словам, группа Сил специальных операций ГУР Украины, которая прибыла на выполнение задания, стала для российских бойцов легкоуязвимой и «очень жирной целью».

ДНР
СВО
ВС РФ
ВСУ
Украина
Игорь Кимаковский
