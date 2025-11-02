Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 10:34

Военэксперт раскрыл, что может ожидать сдавшихся в плен бойцов ВСУ

Подполковник Иванников: пленные бойцы ВСУ могут вступить в ряды ВС России

ВС Украины ВС Украины Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

После сдачи в плен в Покровске (Красноармейске) бойцы ВСУ смогут вступить в ряды ВС РФ, заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук подполковник запаса Олег Иванников. По его словам, переданным aif.ru, перед этим их тщательно проверят. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

После того как проверочные мероприятия будут проведены в полном объеме и кто-то из боевиков ВСУ пожелает получить российское гражданство и признает ошибочность и преступность своих прошлых действий, то я допускаю, что они вполне могут вступить в ВС РФ и сражаться против нацистского киевского режима, — заявил Иванников.

Подполковник в отставке пояснил, что решение по каждому украинскому военному, сдавшемуся в плен, будет приниматься индивидуально. Если в ходе проверки выяснится, что он непричастен к преступлениям против гражданских, его включат в списки для обмена. Если же окажется, что он участвовал в преступлениях против жизни и здоровья мирных жителей, его ожидает суд.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные сорвали четыре попытки ВСУ вырваться из окружения в районе Купянска. Украинские бойцы намеревались переправиться на правый берег Оскола по разрушенным мостам. ВС РФ ликвидировали около 50 военнослужащих противника, а также две бронемашины Humvee.

