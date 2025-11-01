Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Эксперт выразил надежду на появление новых носителей «Посейдона»

Глава бюро БПЛА Михайлов: АПЛ «Хабаровск» является носителем «Посейдона»

«Посейдон» «Посейдон» Фото: МО РФ

Атомная подводная лодка «Хабаровск», которую вывели из эллинга в Северодвинске, является носителем подводного аппарата «Посейдон», сообщил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с ТАСС. Эксперт отметил, что спуск на воду второго носителя беспилотного аппарата с ядерными силовыми установками служит дополнительным сигналом о недопустимости давления на Россию.

То есть, уже отлажено производство этих аппаратов и мы можем надеяться на то, что наши стратегические Северный и Тихоокеанский флоты в ближайшие годы пополнятся новыми субмаринами-носителями новейших «Посейдонов», — заявил собеседник.

Ранее сообщалось, что в церемонии спуска на воду «Хабаровска» участвовали министр обороны России Андрей Белоусов, главком ВМФ адмирал Александр Моисеев и представители судостроительной отрасли. Белоусов назвал событие знаковым, подчеркнув, что крейсер станет важным элементом защиты морских рубежей и интересов России. По его словам, впереди морские испытания, после которых лодку планируют принять в состав флота.

