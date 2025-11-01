Труп без головы и две мертвые девочки: главные ЧП недели Обезглавленное тело женщины обнаружили в лесопарке Екатеринбурга

В Ревде мужчина сбил насмерть двух девочек, под Белгородом военнослужащий убил мужчину и изнасиловал его жену, в Екатеринбурге мигрант обезглавил свою мать — NEWS.ru о главных новостях рубрики «Происшествия» за неделю.

Мужчина сбил насмерть двух девочек

В городе Ревда Свердловской области на один день отменяли все развлекательные мероприятия на фоне траура из-за ДТП, жертвами которого стали три девочки. Две из них скончались, а одна находится со множественными переломами в реанимации под ИВЛ.

ДТП произошло 27 октября на улице Чехова. 37-летний водитель автомобиля «Лада-2112», находившийся в состоянии опьянения, не справился с управлением и сбил трех девочек на тротуаре. Далее он продолжил движение и врезался в здание магазина.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Водителя автомобиля зовут Михаил. Его супруга рассказала журналистам, что недавно мужчина вернулся из зоны проведения СВО с ранением. После госпиталя его на два месяца отпустили домой восстанавливаться. По словам супруги, Михаил переночевал дома всего раз, после чего арендовал коттедж, где начал прогуливать деньги.

«Все гулял, пил. У него вообще крыша поехала. <…> Я сама себя сейчас просто виню, что не смогла его остановить. Я пыталась. Но он ведь не слушал», — рассказывала супруга.

Мигрант отрубил матери голову

В Екатеринбурге 20-летний уроженец Узбекистана признался, что убил свою 41-летнюю мать в лесопарковой зоне, отрезал ей голову, положил ее в пакет и выкинул в кусты. Произошло это 20 октября, а через 10 дней на труп наткнулся мужчина во время утренней пробежки.

По версии следствия, в 2023 году они вместе с матерью приехали работать в Екатеринбург, но с тех пор часто ссорились. На фоне этого молодой человек продумал план убийства. В один из дней он под предлогом показа матери более комфортной съемной квартиры выманил ее на улицу — якобы чтобы дойти до дома, где можно было бы снять недвижимость.

Следствие утверждает, что расправу парень решил совершить в Юго-Западном лесопарке. Голову спрятал в пакете в кустах, на расстоянии 200 метров от места преступления. Он сам показал следователям, где спрятал пакет с останками.

Военный убил мужчину и изнасиловал его жену

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В ночь на 29 октября военнослужащий проник в частный дом в поселке Новая Таволжанка Белгородской области. Он убил хозяина и изнасиловал его жену.

«Обвиняемый совершил убийство владельца дома, после чего изнасиловал его супругу и скрылся с места преступления», — рассказали в СКР.

Убитого звали Сергеем, ему было 59 лет, он работал на крупном предприятии в Шебекино, писало издание «Фонарь». Его жена работает учительницей в школе. При побеге мужчина угнал иномарку, которую 1 ноября нашли пустой.

«Сбежал Кострикин Алексей Владимирович, дата рождения: 23.11.1984. Приметы: рост 170–175, среднего телосложения, короткая стрижка, темные волосы, одет в военную форму. При обнаружении звоните 112 или 02», — говорится в ориентировках на преступника.

