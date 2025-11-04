Российские бойцы не позволили ВСУ вырваться из окружения под Харьковом

Российские бойцы не позволили ВСУ вырваться из окружения под Харьковом Армия России сорвала попытку прорыва ВСУ к реке Оскол в Харьковской области

Военнослужащие Вооруженных сил России сорвали попытку прорыва ВСУ к реке Оскол в районе села Петровка Харьковской области, расположенного недалеко от Купянска, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, противник пытался обеспечить выход окруженных украинских формирований с левого берега.

Сорвана очередная попытка контратаки <…> в районе населенного пункта Петровка Харьковской области с целью прорваться к реке Оскол и обеспечить выход с левого берега окруженных украинских подразделений, — подчеркнули в Минобороны.

Отмечается, что украинская армия потеряла 10 солдат и один бронеавтомобиль. В то же время российские бойцы продолжают сжимать кольцо окружения группировки ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка под Харьковом. Помимо всего прочего, за сутки в районе Купянска было уничтожено до 40 украинских военнослужащих, 16 единиц вооружения и военной техники, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса страны. Российская армия также поразила временные базы ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.