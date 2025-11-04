Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 10:35

Эксперт раскрыл, что удерживает ВСУ в Красноармейске

Политолог Иванников: в Красноармейске и Димитрове есть склады НАТО на $500 млн

ВС Украины ВС Украины Фото: James Sprankle/dpa/Global Look Press

Украинские склады с вооружением НАТО на сумму около $500 млн остаются в Красноармейске и Димитрове, заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников. По его словам, именно ради их охраны президент Украины Владимир Зеленский удерживает войска в этих районах, передает aif.ru.

В Покровске (украинское название Красноармейска. — NEWS.ru) и Мирнограде остаются склады ВСУ первой категории с вооружением и специальной техникой НАТО, которые главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не успел вывезти, — сказал Иванников.

Эксперт отметил, что Зеленский сам не понимает, как объяснить западным союзникам эту потерю. Из-за этого украинский лидер искажает данные о положении на фронте.

Ранее стало известно о полном прорыве обороны ВСУ на южном и юго-восточном направлениях Красноармейска. Теперь российские войска расширяют плацдарм на этом участке фронта. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Позднее военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что для деблокирования окруженных в Красноармейске подразделений ВСУ Киеву необходимо привлекать значительные силы. По мнению эксперта, небольшие десанты спецназа изначально обречены на провал.

ВСУ
Красноармейск
НАТО
вооружение
